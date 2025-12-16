NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO: ATP odlučio da uvede novo tenisko pravilo

Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP) uvešće od sezone 2026. godine novo pravilo o ekstremnim vrućinama koje će omogućiti teniserima desetominutnu pauzu za hlađenje.

Pravilo, slično onom koje je WTA uvela pre više od 30 godina kako bi zaštitila teniserke od vrućine, odnosi se na mečeve u singl konkurenciji koji se igraju na tri dobijena seta.

Na masters turniru u Šangaju u oktobru temperature su tokom dana bile i do 34 stepena Celzijusa, a vlažnost vazduha 80 odsto. Nakon što je 15. teniseru sveta Holgeru Runeu bila potrebna medicinska pomoć tokom meča trećeg kola, Danac je upitao zvaničnike: "Da li želite da igrač umre na terenu".

Novo ATP pravilo zasniva se na takozvanoj temperaturi vlažnog balone (WBGT) koja uključuje toplotu, vlažnost, vetar i druge faktore.

Ako WBGT dostigne 30,1 stepen Celzijusa ili više tokom prva dva seta, bilo koji igrač može da zatraži desetominutnu pauzu, a ako WBGT pređe 32,2 stepena meč će biti prekinut.

Tokom pauze, igrači mogu da se presvuku, istuširaju, hidriraju ili koriste druge načine da se rashlade pod nadzorom medicinskog osoblja ATP-a.

ATP je saopštio da je cilj ovog novog pravila "zaštita zdravlja igrača, a istovremeno i poboljšanje uslova za gledaoce, sudije, skupljače loptica i osoblje turnira".

