POSNI ČUPAVCI SA AJVAROM: Recept za ukusno posno predjelo
OVI mali, meki zalogaji su dokaz da posna trpeza može biti i te kako bogata i kreativna!
Sastojci:
- 150 gr kukuruznog brašna
- 150 gr običnog belog brašna
- 200 ml kisele vode
- 200 ml ulja
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica praška za pecivo
- 2 kašike ajvara
Za završnicu:
- 200 gr posnog majoneza
- 100 gr prepečenog susama
- 150 gr posnog sira
Priprema:
U većoj činiji pomešajte kukuruzno i belo brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte ajvar, ulje i kiselu vodu, pa sve dobro izmešajte dok se ne dobije ujednačena smesa. Sipaje smesu u pleh obložen papirom za pečenje.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C, oko 15 minuta (ili malo duže, u zavisnosti od rerne).
Pečeno testo izvadite, kratko prohladite i isecite na kocke. Svaku kocku premažite posnim majonezom. Jedan deo uvaljati u prepečen susam, a drugi u rendani posni sir. Ukrasite po želji i poslužite.
Uživajte!
