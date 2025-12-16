POSNI ČUPAVCI SA AJVAROM: Recept za ukusno posno predjelo

OVI mali, meki zalogaji su dokaz da posna trpeza može biti i te kako bogata i kreativna!

FOTO: Novosti

Sastojci:

150 gr kukuruznog brašna

150 gr običnog belog brašna

200 ml kisele vode

200 ml ulja

1 kašičica soli

1 kašičica praška za pecivo

2 kašike ajvara

Za završnicu:

200 gr posnog majoneza

100 gr prepečenog susama

150 gr posnog sira

Priprema:

U većoj činiji pomešajte kukuruzno i belo brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte ajvar, ulje i kiselu vodu, pa sve dobro izmešajte dok se ne dobije ujednačena smesa. Sipaje smesu u pleh obložen papirom za pečenje.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C, oko 15 minuta (ili malo duže, u zavisnosti od rerne).

Pečeno testo izvadite, kratko prohladite i isecite na kocke. Svaku kocku premažite posnim majonezom. Jedan deo uvaljati u prepečen susam, a drugi u rendani posni sir. Ukrasite po želji i poslužite.

Uživajte!