POSNI ČUPAVCI SA AJVAROM: Recept za ukusno posno predjelo

Milena Tomasevic

16. 12. 2025. u 07:00

OVI mali, meki zalogaji su dokaz da posna trpeza može biti i te kako bogata i kreativna!

Sastojci:

  • 150 gr kukuruznog brašna
  • 150 gr običnog belog brašna
  • 200 ml kisele vode
  • 200 ml ulja
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 2 kašike ajvara

Za završnicu:

  • 200 gr posnog majoneza
  • 100 gr prepečenog susama
  • 150 gr posnog sira

Priprema:

U većoj činiji pomešajte kukuruzno i belo brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte ajvar, ulje i kiselu vodu, pa sve dobro izmešajte dok se ne dobije ujednačena smesa. Sipaje smesu u pleh obložen papirom za pečenje. 

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C, oko 15 minuta (ili malo duže, u zavisnosti od rerne). 

Pečeno testo izvadite, kratko prohladite i isecite na kocke. Svaku kocku premažite posnim majonezom. Jedan deo uvaljati u prepečen susam, a drugi u rendani posni sir. Ukrasite po želji i poslužite.

Uživajte!

