STRUČNJACI RAN OTKRILI: Evo zašto se Mramorno more u Turskoj povuklo 20 metara
IZNENADNO povlačenje Mramornog mora u Turskoj za oko 20 metara od obale posledica je prevladavajućeg severnog vetra.
Nivo mora je već u porastu, saopštio je Igor Medvedev, rukovodilac laboratorije za cunami Instituta za okeanologiju „P. P. Širšova“ Ruske akademije nauka (RAN).
-Sniženje nivoa vode u Mramornom moru posledica je meteoroloških pojava, pre svega prevladavajućeg severnog vetra. Pad nivoa traje već nekoliko dana, od 7-8. decembra, i primećuje se kako na severnoj, tako i na južnoj obali. Najniži nivo zabeležen je 15-16. decembra, nakon čega je počeo postepeni porast, pojasnio je Medvedev.
Kako je 16. decembra izvestio televizijski kanal „Haberturk“, Mramorno more u Turskoj iznenada se povuklo približno 20 metara od obale. Pojava se dogodila u oblasti Marmara Ereglisi u provinciji Tekirdag na zapadu Turske, što je izazvalo zabrinutost među lokalnim stanovnicima.
TV kanal dodaje da su na mestima povlačenja vode nastala peščana ostrva, a u plićacima je primećeno nekoliko čamaca.
(sputnikportal.rs)
