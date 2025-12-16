Politika

VUČEVIĆ: Poziv Srbima sa KiM da izađu na izbore 28. decembra i glasaju za Srpsku listu

В.Н.

16. 12. 2025. u 09:43

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević pozvao je danas Srbe sa prostora AP Kosovo i Metohija da iskoriste svoje biračko pravo na vanrednim parlamentarnim izborima na KiM, zakazanim za 28. decembar, i da glasaju za Srpsku listu koja, kako je istakao, najbolje artikuliše političke interese srpskog naroda na KiM.

ВУЧЕВИЋ: Позив Србима са КиМ да изађу на изборе 28. децембра и гласају за Српску листу

Foto: Printscreen

- Pozivam sve Srbe sa KiM, i one koji žive u južnoj pokrajini, i one koji imaju dokumente sa teritorije KiM kao dela naše države, da iskoriste svoje biračko pravo i podrže Srpsku listu kao  autentičnog političkog predstavnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - rekao je Vučević. 

Istakao je da je, dok je Srba na Kosovu i Metohiji, dotle je i Srbija na Kosovu i Metohiji. 

- To su čuvari naše države, to su ljudi koji svojim životima suštinski produžavaju opstanak i naroda i države na tom prostoru - kazao je Vučević za RTS.

Naveo je da je ponovo bilo pokušaja da se zabrani Srpskoj listi da učestvuje na izborima i da je u žalbenom postupku dobijeno odobrenje da Srpska lista učestvuje na izborima u AP KiM. 

- Zamislite taj demokratski uspeh u južnoj pokrajini da dozvole Srpskoj listi da učestvuje na izborima. Za njih bi verovatno najbolje bilo ako bi mogli zabrane Srbima da glasaju da se politički organizuju - rekao je Vučević.

 

