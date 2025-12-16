VUČEVIĆ: Poziv Srbima sa KiM da izađu na izbore 28. decembra i glasaju za Srpsku listu
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević pozvao je danas Srbe sa prostora AP Kosovo i Metohija da iskoriste svoje biračko pravo na vanrednim parlamentarnim izborima na KiM, zakazanim za 28. decembar, i da glasaju za Srpsku listu koja, kako je istakao, najbolje artikuliše političke interese srpskog naroda na KiM.
- Pozivam sve Srbe sa KiM, i one koji žive u južnoj pokrajini, i one koji imaju dokumente sa teritorije KiM kao dela naše države, da iskoriste svoje biračko pravo i podrže Srpsku listu kao autentičnog političkog predstavnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - rekao je Vučević.
Istakao je da je, dok je Srba na Kosovu i Metohiji, dotle je i Srbija na Kosovu i Metohiji.
- To su čuvari naše države, to su ljudi koji svojim životima suštinski produžavaju opstanak i naroda i države na tom prostoru - kazao je Vučević za RTS.
Naveo je da je ponovo bilo pokušaja da se zabrani Srpskoj listi da učestvuje na izborima i da je u žalbenom postupku dobijeno odobrenje da Srpska lista učestvuje na izborima u AP KiM.
- Zamislite taj demokratski uspeh u južnoj pokrajini da dozvole Srpskoj listi da učestvuje na izborima. Za njih bi verovatno najbolje bilo ako bi mogli zabrane Srbima da glasaju da se politički organizuju - rekao je Vučević.
Preporučujemo
BRNABIĆ O EVROPSKOM PUTU SRBIJE: Idemo ka EU, ali branimo naše nacionalne interese
17. 12. 2025. u 19:27
"PARE ZAVRŠILE U ALBANIJI" Jovanov rekao istinu o Generalštabu u Skupštini
17. 12. 2025. u 19:02
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (24)