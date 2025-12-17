NAUČNICI UPOZORAVAJU: Evo koja hrana može izazvati migrenu

MIGRENA je mnogo više od jake glavobolje i izaziva onemogućavajuću, pulsirajuću bol u jednoj strani glave koja može ostaviti osobu u krevetu danima.

Pokreti, svetlost, zvuci i drugi okidači mogu izazvati simptome kao što su umor, mučnina, promene vida, razdražljivost. Takođe, određene namirnice mogu uticati na njen nastanak, naročito one koje sadrže tiramin.

Taj težak i bolan pritisak u glavi, migrena, nije samo glavobolja, već složeno neurološko stanje, čije napade mogu izazivati brojni faktori, uključujući određene proizvode i pića. Ta reakcija organizma je potpuno individualna, a najčešće je izazivaju proizvodi koji sadrže tiramin, kaže stručnjak Aleksandra Asihmina.

Ova supstanca utiče na tonus krvnih sudova i može pokrenuti niz reakcija koje dovode do napada. Tiramin se stvara u proizvodima pri dugom čuvanju, fermentaciji, sazrevanju ili kvarenju. Evo glavnih grupa proizvoda u kojima se nalazi:

*Sirevi koji dugo sazrevaju i fermentišu se (parmezan, čedar, gorgonzola, bri, kamamber)

*Mesne prerađevine (dimljene, sušene kobasice, salama), slana i dimljena riba (sir, sardine, dimljeni losos), paštete, fermentisani sojini proizvodi

*Neka alkoholna pića (crveno vino - posebno dugo odležano, nepasterizovano pivo, jača alkoholna pića - viski, vermut).

Kada migrena nastupi, ne treba gladovati, jer dugi prekidi između obroka i pad nivoa šećera u krvi mogu je izazvati, a takođe uvek treba hidrirati organizam, piše Argumenti i fakti.

POSTOJE ČETIRI FAZE MIGRENE

Prva faza počinje i do 24 sata pre nego što osetite glavobolju. Zatim sledi aura - skup senzornih, motornih i/ili govornih simptoma koji deluju kao upozorenje na migrenu. Faza aure može trajati od pet do 60 minuta. Moguće je da se aura i glavobolja jave istovremeno.

Dalje, glavobolja traje između četiri i 72 sata. I poslednja faza obično traje nekoliko sati do 48 sati. Simptomi podsećaju na mamurluk nakon alkohola, zbog čega se ova faza često naziva i "migrenski mamurluk". Prolaženje kroz sve četiri faze može trajati od oko osam do 72 sata, piše Sleveland clinic.

ŠTA IZAZIVA MIGRENU

Stručnjaci nisu sigurni u tačan uzrok migrene, ali studije pokazuju da genetika igra ulogu. Kada osetite glavobolju, specifični nervi ukrvnim sudovima šalju signale bola u mozak. To dovodi do oslobađanja upalne supstance u nervima i krvnim sudovima glave, ali nije jasno zašto nervi reaguju na ovaj način.

