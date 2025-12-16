GRAĐANI NE TREBA DA BRINU Vučić: Ne pada mi na pamet da obmanjujem narod, ne treba da brinu ni za naftu i gas

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS o situaciji sa energentima.

Foto D. Milovanović

Kaže da ljudi ne moraju da brinu i da imaju dovoljno rezervi do 31. januara i da su drugo problemi platnog prometa i sporedne stvari.

Ističe da ništa ne treba da brine građane.

- Uvek kažem da imamo manje rezervi nego što imamo. Ne pada mi na pamet da obmanjujem narod, ne treba da brinu ni za naftu i gas. Imamo problema sa kapacitetima cevi oko gasa, ali i to ćemo da rešimo. Hoćemo da radimo tri cevi prema Rumuniji, da imamo za dizel, sirovu naftu i gasnu interkonekciju sa Rumunijom. Sa Mađarskom već gradimo. To ćemo brz oda radimo, izbegnućemo one koji dave, tako da ćemo ovo završiti za najkasnije za godinu, dve. A nešto ćemo za godinu - kaže Vučić.