ZELENSKI U STRAHU: Čuli smo signale iz Moskve da se pripremaju za 2026. kao za godinu rata

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski pozvao je danas partnere, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, da vide i da reaguju na izjave iz Moskve, koje ukazuju da se Rusija priprema za 2026. godinu, kao za godinu rata.
-Danas smo čuli još jedan signal iz Moskve da se spremaju za sledeću godinu kao godinu rata. I to su signali ne samo za nas. Važno je da partneri ovo vide i važno je da to ne samo vide, već i da reaguju, posebno partneri u SAD, koji često govore da Rusija navodno želi da okonča rat, rekao je Zelenski.
On je naveo da se "iz Rusije čuje potpuno drugačija retorika, drugi signali, i to kao zvanična naređenja njihovoj vojsci".
-Moramo da vidimo ovo raspoloženje Rusije i da na njega reagujemo. Kada imaju ovakvo raspoloženje, potkopavaće diplomatiju, pokušavajući da jednostavno prikriju svoju želju da unište Ukrajinu, Ukrajince i želju da legitimišu rusku krađu naše zemlje raznim diplomatskim formulacijama i pritiskom na jednu ili drugu tačku u dokumentima, kazao je Zelenski.
Dodao je da ti planovi uključuju zauzimanje drugih zemalja u Evropi, koje Rusi navodno nazivaju svojim "istorijskim zemljama".
-Potrebna nam je stvarna zaštita od ove ruske istorije ludila i sada ćemo nastaviti da radimo sa svim partnerima kako bismo osigurali da takva zaštita zaista postoji. Potrebna su nam bezbednosna rešenja, potrebna su nam finansijska rešenja, posebno u vezi sa ruskom imovinom, potrebna su nam politička rešenja, naglasio je Zelenski.
Putin je ranije danas na proširenom kolegijumu ruskog Ministarstva odbrane izjavio da će ciljevi "specijalne vojne operacije" u Ukrajini biti ostvareni ili diplomatijom ili vojnom silom, i da će biti ispunjeni "bezuslovno".
(Tanjug)
