Svet

ZELENSKI U STRAHU: Čuli smo signale iz Moskve da se pripremaju za 2026. kao za godinu rata

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 12. 2025. u 23:22

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski pozvao je danas partnere, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, da vide i da reaguju na izjave iz Moskve, koje ukazuju da se Rusija priprema za 2026. godinu, kao za godinu rata.

ЗЕЛЕНСКИ У СТРАХУ: Чули смо сигнале из Москве да се припремају за 2026. као за годину рата

Foto: Tanjug/AP

-Danas smo čuli još jedan signal iz Moskve da se spremaju za sledeću godinu kao godinu rata. I to su signali ne samo za nas. Važno je da partneri ovo vide i važno je da to ne samo vide, već i da reaguju, posebno partneri u SAD, koji često govore da Rusija navodno želi da okonča rat, rekao je Zelenski.

On je naveo da se "iz Rusije čuje potpuno drugačija retorika, drugi signali, i to kao zvanična naređenja njihovoj vojsci".

-Moramo da vidimo ovo raspoloženje Rusije i da na njega reagujemo. Kada imaju ovakvo raspoloženje, potkopavaće diplomatiju, pokušavajući da jednostavno prikriju svoju želju da unište Ukrajinu, Ukrajince i želju da legitimišu rusku krađu naše zemlje raznim diplomatskim formulacijama i pritiskom na jednu ili drugu tačku u dokumentima, kazao je Zelenski.

Dodao je da ti planovi uključuju zauzimanje drugih zemalja u Evropi, koje Rusi navodno nazivaju svojim "istorijskim zemljama".

-Potrebna nam je stvarna zaštita od ove ruske istorije ludila i sada ćemo nastaviti da radimo sa svim partnerima kako bismo osigurali da takva zaštita zaista postoji. Potrebna su nam bezbednosna rešenja, potrebna su nam finansijska rešenja, posebno u vezi sa ruskom imovinom, potrebna su nam politička rešenja, naglasio je Zelenski.

Putin je ranije danas na proširenom kolegijumu ruskog Ministarstva odbrane izjavio da će ciljevi "specijalne vojne operacije" u Ukrajini biti ostvareni ili diplomatijom ili vojnom silom, i da će biti ispunjeni "bezuslovno".

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK
Svet

0 0

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK

ADMINISTRACIJA Donalda Trampa postavila je nove pločice ispod portreta bivših predsednika u Beloj kući, napadajući svoje prethodnike na način tipičan za američkog predsednika. U takozvanoj "Predsedničkoj stazi slavnih" sada se nalaze natpisi koje je, po svemu sudeći, sročio sam Tramp, a koji sadrže oštre kritike na račun Džoa Bajdena, Baraka Obame pa čak i republikanca Džordža V. Buša, prenosi Skaj Njuz.

18. 12. 2025. u 08:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona

"NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE" Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona