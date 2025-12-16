LEKCIJA ZA N1 PROVOKATORA Vučić: Naučiću vas redu - kad vas mama i tata nisu naučili!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić "oduvao" je tajkunskog novinara Mladena Savatovića. Naime, Savatović je neprestano upadao predsedniku u reč, nakon čega mu je šef države odbrusio.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Naučiću vas redu, kad vas mama i tata nisu naučili - rekao je Vučić.

- Pokušaću da na vaše konstatacije a ne pitanja, pokvarena kao i uvek, odgovorim pristojno. Vi imate problem sa mnom jer ja nemam strah pred vama. Ni pred vama, ni tužiocima, ni pred nikim na kugli zemljaskoj. Davno sam se pomirio sa tim šta će ti koji ne umeju da saslušaju da govore o meni. To vi govorite o odgovornosti koji me nazivate Hitlerom. Sve što ste govorili lagali ste, a ja vas nisam prekidao. Nećete mi vi govoriti a šta neću. Sa laganjem vi nećete prekinuti jer to je jedino što radite - dodao je predsednik.

- Kažete kako je njihovo saopštenje. Šta ste očekivali da napišu? Da se povlače jer tamo postoje kreteni koji ne žele investiciju od 750 miliona dolara. Neće naravno. Mi smo očekivali da to ujedini narod, ali tamo postoje neki koji ne razumeju šta je država. Potpuno logično saopštenje. I svako bi ga ovako tumačio, se vas koji znate samo da lažete - rekao je Vučić na pitanje N1.

- Ministar Selaković je u mojim očima samo skočio. Način na koji se hrabro ponaša. Selaković nije uzeo ni dinara. Što se mene tiče, taj optužni predlog je sraman, odvratan. A i ja sam neki nadležni organ, pa ću i ja možda donositi neke odluke. A da vam kažem, ja želim da odgovaram, a ne Selaković. Ja sam želeo da dođe tako velika investicija u našu zemlju. I jedva čekam da bude podignuta optužnica protiv mene. Iste sekunde ću pomilovati sve ostale protiv kojih budu podigli optužne predloge - ističe predsednik.

- To što vas mama i tata nisu naučili redu, ja ću vas naučiti. Sram vas bilo.

- Ne možete da me iznervirate. Ja sam odgovoran, ja ću da odgovaram za sve.

- Što se Ćacilenda tiče... Niko više ni od kolega ne može da vas podnese.

- Vidite, o Ćacilendu. Oni ne mogu da podnesu što na jednom mestu mogu da se okupe oni koji drugačije misle. Samo su se time bavili. Do najgorih pretnji. Nikada nisu pitali kada će biti podignuta optužnica za pokušaj ubistva Milana Bogdanovića, jer on za njih nije čovek - dodao je Vučić.