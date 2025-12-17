FICO SE OGLASIO IZ BRISELA: Samit nije počeo dobro, Vučić i Srbija imaće moju podršku! Oni ne tolerišu što je Srbija suverena i ponosna
POVODOM Samita EU i Zapadnog Balkana na kome ne učestvuje Srbija oglasio se i premijer Slovačke Robert Fico.
On je na svom Instagram nalogu objavio sliku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a njegovu objavu prenosimo u celosti:
Oštećen avion i sporni samit o proširenju Evropske unije, na koji s pravom u znak protesta nije došao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tako je danas počeo naš boravak u Briselu.
Zahtevan samit u Briselu nije počeo dobro. Na aerodromu je vozilo sa stepenicama oštetilo naš avion do te mere da više nije sposoban za let i moraćemo da ga ostavimo ovde.
Slično skeptično izgledao je i večernji sastanak sa zemljama zapadnog Balkana koje teže članstvu u Evropskoj uniji. Posebno sam podržao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se namerno nije pojavio na ovom samitu kako bi izrazio protest zbog nepravednog odnosa institucija EU prema Srbiji.
Srbija je suverena država, a njen predsednik suveren političar, što se u Evropskoj uniji ne toleriše uvek sa razumevanjem. Srbiji se neprestano postavljaju novi i novi uslovi za ulazak u EU, kako bi se taj proces što duže odlagao, iako Srbija spada među najbolje pripremljene zemlje.
Dvostruki aršini su tipična odlika evropske politike. Sa jedne strane, veliki igrači guraju Ukrajinu u Evropsku uniju, iako je apsolutno nespremna, a sa druge strane Srbiji se onemogućava ulazak u Uniju jer je previše ponosna, samouverena i suverena.
Aleksandar Vučić i Srbi imaće uvek moju podršku.
