MATEUS ZOVE "DELIJE": "Energija navijača nam daje snagu, zajedno do pobede protiv Mladosti"

Golman fudbalskog kluba Crvena zvezda Mateus pozvao je danas navijače "crveno-belijh" da u velikom broju dođu na stadion na meč protiv Mladosti iz Lučana.

FOTO: Z. Jovanović

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u subotu, 20. decembra od 15.30 časova na stadionu "Rajko Mitić" ekipu Mladosti u utakmici 20. kola Superlige Srbije.

"Pred nama je još samo jedna utakmica do kraja polusezone i to na Marakani. Želimo da na pravi način zaokružimo jesenji deo prvenstva. Naš cilj je da pred domaćim navijačima savladamo Mladost, pokažemo da smo pravi tim i potvrdimo naš kvalitet na terenu", istakao je brazilski golman, preneo je zvanični sajt Zvezde.

Mateus je naglasio da podrška navijača mnogo znači igračima na terenu.

"Gust raspored i veliki broj utakmica u kratkom periodu umeju da oduzmu mnogo energije, a upravo tada na scenu stupaju navijači. Oni su zaista neverovatni, bilo da igramo kod kuće ili smo na gostovanju, uvek imamo osećaj kao da smo na Marakani. Energija koju nam prenose sa tribina je neprocenjiva. Njihova podrška bi nam mnogo značila i protiv Mladosti. Verujem da ćemo zajedno doći do dobrog rezultata i zato se nadam da će nas u subotu podržati u velikom broju", zaključio je Mateus.

