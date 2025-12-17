KUP KRALJA: Atletiko madrid se plasirao u osminu finala, Selta i Viljareal eliminisani
Fudbaleri Aletiko Madrida plasirali su se u osminu finala Kupa kralja, pošto su večeras u gostima u 1/16 finala pobedili Baleares rezultatom 3:2.
Dva gola za Atletiko postigao je Antoan Grizman u 16. i 72. minutu, dok se jednom u strelce upisao Đakomo Raspadori u 20. minutu.
Golove za domaći tim postigli su Đerardo Bonet u 28. i Muhamadu Keita iz penala u 90. minutu.
Plasman u osminu finala Kupa kralja večeras su izborili i Kultural Leonesa, Albasete, Osasuna i Rasing Santander.
Kultural Leonesa je na svom terenu pobedila Levante 1:0, dok je Rasing Santander bio bolji od Viljareala 2:1.
Albasete je na svom terenu posle boljeg izvođenja penala pobedio Seltu ukupnim rezultatom 5:2 (2:2). Osasuna je posle produžetaka u gostima nadigrala Uesku 4:2 (1:1).
Mečevi osmine finala Kupa kralja na programu su 14. januara.
