Fudbal

VERA POMOGLA FUDBALERU BARSELONE: Arauho se oporavio, spreman za povratak na teren

Časlav Vuković

17. 12. 2025. u 19:41

FUDBALER Barselone, Ronald Arahuo, sučio se sa psihičkim problemima i odlučio je da ode u Jerusalim (Izrael) i pokuša uz pomoće vere da se vrati na pravi put.

FOTO: Tanjug/AP/Bernat Armangue

Urugvajac je uspeo da se oporavi i uskoro se može očekivati da ponovo bude na terenu. Ističe se da je sve prošlo odlično.

Defanzivac šampiona Španije će predstojeće praznike provesti sa porodicom, a potom ne bi bilo iznenađenje ako se nađe u sastavu za duel sa Espanjolom.

Barselona će taj meč odigrati 3. januara i očekuje se da Arauho bude potpuno sprema za tu utakmicu.

