VERA POMOGLA FUDBALERU BARSELONE: Arauho se oporavio, spreman za povratak na teren
FUDBALER Barselone, Ronald Arahuo, sučio se sa psihičkim problemima i odlučio je da ode u Jerusalim (Izrael) i pokuša uz pomoće vere da se vrati na pravi put.
Urugvajac je uspeo da se oporavi i uskoro se može očekivati da ponovo bude na terenu. Ističe se da je sve prošlo odlično.
Defanzivac šampiona Španije će predstojeće praznike provesti sa porodicom, a potom ne bi bilo iznenađenje ako se nađe u sastavu za duel sa Espanjolom.
Barselona će taj meč odigrati 3. januara i očekuje se da Arauho bude potpuno sprema za tu utakmicu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NOVA ERA POČINjE: Na treninzima KK Partizan - novi trener
17. 12. 2025. u 16:47
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)