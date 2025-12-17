VERA POMOGLA FUDBALERU BARSELONE: Arauho se oporavio, spreman za povratak na teren

FUDBALER Barselone, Ronald Arahuo, sučio se sa psihičkim problemima i odlučio je da ode u Jerusalim (Izrael) i pokuša uz pomoće vere da se vrati na pravi put.

FOTO: Tanjug/AP/Bernat Armangue

Urugvajac je uspeo da se oporavi i uskoro se može očekivati da ponovo bude na terenu. Ističe se da je sve prošlo odlično.

Defanzivac šampiona Španije će predstojeće praznike provesti sa porodicom, a potom ne bi bilo iznenađenje ako se nađe u sastavu za duel sa Espanjolom.

Barselona će taj meč odigrati 3. januara i očekuje se da Arauho bude potpuno sprema za tu utakmicu.

🚨🎖️| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Ronald Araújo is expected to return and be available against Espanyol. [@Luis_F_Rojo] #fcblive 🇺🇾 pic.twitter.com/9s2sH4HFDC — BarçaTimes (@BarcaTimes) December 17, 2025

