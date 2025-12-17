Politika

VELIKI PREOKRET U IZBORU KANDIDATA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ZA IZBOR ZA ČLANOVE REM-A!

В. Н.

17. 12. 2025. u 22:28

KANDIDATKINjA albanskog saveta rekla da više ne može da učestvuje jer je potpuno jasno koga većinski žele nacionalne mannine.

ВЕЛИКИ ПРЕОКРЕТ У ИЗБОРУ КАНДИДАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА ИЗБОР ЗА ЧЛАНОВЕ РЕМ-А!

FOTO: Arhiva novosti


Častan potez za koji je neophodna hrabrost i integritet!

- Lično i odgovorno ocenjujem da je korektnije i časnije – povlačenje iz procesa u kojem ne postoji potpuna podrška onih koje nameravam da predstavljam, od ignorisanja javno iznetog stava većine nacionalnih saveta manjina,kazala je Lumturije Ameti za Bujanovačke.

Da li će se i sada nastaviti sa političkom manipulacijom kako bi blokaderi sebi obezbedili većini u REM-u!?!?!

