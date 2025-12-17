Svet

"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!

Марија Стевановић
Marija Stevanović

17. 12. 2025. u 13:13

ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.

СРБЕ СУ РАСТРГЛИ, РАСТРГЛИ СУ ЈЕДАН НАРОД Путин жестоко ударио по Европи: Тамо нема цивилизације, само деградације!

Foto: Profimedia

- Zapad je posle raspada SSSR-a sprovodio svoje odluke u pravcu Rusije silom, pa i oružanim putem - rekao je on.

On je podsetio da je Zapad pružao vojnu podršku teroristima na Severnom Kavkazu.

Kako je naveo, posle raspada SSSR-a, činilo se da će Rusija brzo postati ravnopravni član „civilizovane“ zapadne porodice, ali ništa od toga se nije dogodilo.

- Zapad je destruktivnim sredstvima destabilizovao situaciju u Rusiji - rekao je on.

Putin je podsetio i na situaciju u bivšoj Jugoslaviji i rekao da je Zapad je u Jugoslaviji radio šta god je smatrao potrebnim i nije mario za Povelju UN, istakao je Putin.

Jugoslaviju i Srbe su rastrgli, „rastrgli su jedan narod - podsetio je Putin.

Sa početkom Specijalne vojne operacije Rusija je sebi vratila status suverene zemlje, istakao je on.

(Sputnjik)
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EU kaznila „X“ , SAD zapretile odmazdom: Da li to puca savez Zapada?
Svet

0 0

EU kaznila „X“ , SAD zapretile odmazdom: Da li to puca savez Zapada?

Vlada Sjedinjenih Američkih Država oštro je reagovala na odluku Evropske unije da kazni onlajn platformu X sa 120 miliona evra, upozorivši da bi Brisel mogao da se suoči sa kontramerama. Kancelarija američkog trgovinskog predstavnika optužila je EU i pojedine države članice za kako je navedeno „diskriminatorne i maltretirajuće“ prakse prema američkim kompanijama koje posluju na evropskom tržištu.

17. 12. 2025. u 13:00

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLJEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: Snažan i odlučan karakter!

VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLjEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: "Snažan i odlučan karakter!"