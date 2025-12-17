"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!

ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.

Foto: Profimedia

- Zapad je posle raspada SSSR-a sprovodio svoje odluke u pravcu Rusije silom, pa i oružanim putem - rekao je on.

On je podsetio da je Zapad pružao vojnu podršku teroristima na Severnom Kavkazu.

Kako je naveo, posle raspada SSSR-a, činilo se da će Rusija brzo postati ravnopravni član „civilizovane“ zapadne porodice, ali ništa od toga se nije dogodilo.

- Zapad je destruktivnim sredstvima destabilizovao situaciju u Rusiji - rekao je on.

Putin je podsetio i na situaciju u bivšoj Jugoslaviji i rekao da je Zapad je u Jugoslaviji radio šta god je smatrao potrebnim i nije mario za Povelju UN, istakao je Putin.



Sa početkom Specijalne vojne operacije Rusija je sebi vratila status suverene zemlje, istakao je on.

(Sputnjik)

