"JARS" JE SPREMAN: Tehnika je izašla iz svojih specijalnih objekata i započela svoj marš...

В.Н.

17. 12. 2025. u 12:20

U RUSIJI se 17. decembra obeležava Dan raketnih snaga. U okviru planiranih vojnih vežbi u Sibiru su započete borbene patrole odreda mobilnih kopnenih raketnih sistema „jars“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto Tanjug/AP/Alexander Zemlianichenko

„Tehnika je izašla iz svojih specijalnih objekata i započela svoj marš, uključujući i noću“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo napominje da su tokom borbenog dežurstva na terenskim položajima, raketne snage uvežbavale nekoliko desetina zadataka. Vozači su izvodili intenzivne manevre na patrolnim rutama. Takođe je izvedena rotacija terenskih položaja i podela na manje jedinice.

U saopštenju se dodaje da su duž maršrute za zaštitu sistema „jars“ korišćene bespilotne letelice „eleron“.

Ministarstvo odbrane takođe je saopštilo da su u različitim delovima Rusije u kopnene lasere (silose) ubačene interkontinentalne balističke rakete „Jars“.

Rakete se postavljaju u silos pomoću posebne transportno-utovarne jedinice. Tehnološki proces traje nekoliko sati.

Strateške raketne snage su kopnena komponenta strateških nuklearnih snaga zemlje, u kojima se nalazi više od dve trećine nuklearnog oružja arsenala Rusije.

(Sputnjik)
 

