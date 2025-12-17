SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...

Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.

Svetska fudbalska federacija (FIFA) podelila je danas na sastanku u Dohi kontinentalne kvote za ućešče reprezentacija na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.

Na Igrama u Los Anđelesu igraće 12 selekcija na muškom i 16 na ženskom turniru, a domaćinima Amerikancima zagarantovano je mesto na oba turnira.

Kvote za ženski olimpijski fudbalski turnir su: Azija dva i po mesta, Afrika dva, Severna i Srednja Amerika tri, Južna Amerika dva i po, Okeanija jedan, Evropa četiri.

Azija i Južna Amerika će igrati baraž za plasman na Igre.

Kad je u pitanju muški olimpijski turnir, Evropi pripada tri mesta, po dva Južnoj Americi, Africi i Aziji, a po jedno Okeaniji i Severnoj i Srednjoj Americi.

Ovako sročeno, to deluje kao i mnoge druge vesti iz saopštenja sportskih organizacija, ali u srpskom slučaju - stvari su prilično zanimljive.

Iako FIFA nije saopštila kako će se doći do tri evropska predstavnika na olimpijskom turniru fudbalera, ako sve ostane kao na prethodnim Igrama, o tome odlučuje Evropsko prvenstvo mladih igrača koje se održava godinu dana pre olimpijade.

A taj "U21" šampionat 2027. godine zajedno organizuju - Srbija i Albanija.

I, kako su naši mladi fudbaleri već kvalifikovani, kao igrači zemlje-domaćna, ostaje im "samo" da se domognu jednog od tri mesta na tom turniru, i učestvovaće na Olimpijskim igrama.

A nema povoljnije okolnosti od činjenice - da će sve odlučujuće utakmice igrati na svom terenu, pred našom publikom...

Doduše, finale se neće igrati u Beogradu...

Prvi meč "U21" Evropskog prvenstva 2027. biće odigran u Novom Sadu, na travnatoj podlozi stadiona "Karađorđe", a finale će biti održano u Tirani, na tamošnjem novom Nacionalnom stadionu, koji ispunjava uslove UEFA za ovako velika takmičenja.

Srpski Nacionalni stadion koji se gradi neće moći da bude eventualni domaćin finala ovog šampionata zbog propisa evropske kuće fudbala koji glasi da se finalni meč može igrati samo na sportskom objektu koji je više od godinu dana u funkciji.

Što se Srbije tiče - igraće se u četiri grada, na tri nova stadiona!

Uz Novi Sad, mečevi šampionata Evrope za fudbalere do 21 godine biće održavani i na tri nova srpska stadiona:

Najpre, tu je srpski "Old Traford" u Leskovcu, kapaciteta 8.146 mesta, ko je otvoren 21. avgusta 2024. utakmicom Prve lige Srbije između Dubočice i Novog Sada. Na njemu su redovni domaćini muška i ženska fudbalska reprezentacija Srbije.

Baš kao i stadion na jugu zemlje, sa četiri zvezdice UEFA otvoreno je zdanje "Kraljevica" u Zaječaru, kapaciteta 8.186 sedećih mesta...

... i "Lagator" u Loznici, koji može da primi 8.030 "duša" i gde se igralo finale Kupa Srbije.

Oba objekta, uz Leskovac, omogućila su Srbiji kandidaturu za domaćinstvo Evropskog prvenstva za mlade 2027. zajedno sa Albanijom, a upravo su tri pomenuta stadiona i bili glavni aduti za ostvarivanje ovog cilja.

Ko igra na U21 Evropskom prvenstvu 2027?

Kvalifikacije su trenutno u toku, a zasad vodeća mesta (koja direktno vode na šampionat Evrope za igrače do 21 godine starosti) nalaze se Portugal, Francuska, Engleska, POljska, Grčka, Norveška, Turska i Belgija.

Intresantno, na poziciji broj dva, koja vodi u baraž, čak su i Farska Ostrva, ali i Hrvati, Italijani, Nemci, te Slovnci, Finci, Danci, Izraelci i Škoti, pa nema sumnje da ko god na kraju bude rival Srbije na U21 EURO 2027 - slede zanimljive borbe za plasman na Olimpijske igre. I za evropsku titulu, naravno.

