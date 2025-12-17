DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 18. DECEMBAR: Blizance očekuje uspeh u sudskom sporu, Strelce nova romansa, Vodolije potpisivanje novog ugovora

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 18. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Spoj Meseca i Merkura u devetoj kući podstiče komunikaciju i ubrzava rešavanje pravnih pitanja, a trigon Venere i Hirona u vašem znaku donosi novac, uspeh na ispitima, kontakte sa strancima. Nova ljubav na putu ili u drugoj zemlji.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mnoštvo planeta u kući finansija donosi vam novac preko nasledstva, podele bračne imovine, alimentacije, stipendije. Trigon vašeg vladaoca Venere i Hirona nagoveštava ulazak u vezu sa strancem ili nekim koga upoznajete na putu.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Konjunkcija Meseca i vašeg vladaoca Merkura donosi vam uspeh preko javne delatnosti, sudskog spora, umetnosti, nekretnina ili porodičnog biznisa. Trigon Venere i Hirona donosi vam rast popularnosti i društvenog ugleda.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec pravi konjunkciju s Merkurom, koji upravlja vašim poslom, donoseći vam isplativ ugovor, bolji odnos s rođacima, uspeh na ispitima. Trigon Venere i Hirona povoljno utiče na komunikaciju s nadređenima.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Spoj Meseca i Merkura, vladaoca vaših finansija, donosi vam novac i dogovor sa strancima. Trigon Hirona u devetoj kući i Venere donosi uspeh sa pravnim pitanjima, u privatnom biznisu, na prekookeanskim putovanjima.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur pravi spoj s Mesecom donoseći vam uspeh u privatnom biznisu i novac preko nekretnina. Trigon Venere u kući privatnosti i Hirona u kući novca donosi zaradu preko nasledstva, stipendije, alimentacije.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Konjunkcija Mesec i Merkura doosi vam uspeh na ispitima, putovanje, rešavanje pravnih pitanja. Trigon vašeg vladaoca Venere u kući komunikacija i Hirona u kući braka i ortakluka povoljno utiče na odnos sa partnerom.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Spoj Merkura i Meseca u kući novca donosi vam veću zaradu ali i mogućnost ulaska u interesantnu ljubavnu vezu s nekim koga poznajete preko posla jer je Venera, vladalac vašeg ljubavnog života, pod lekovitim uticajem Hirona.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mnoštvo planeta u vašem znaku koji obrazuju harmoniče aspekte, podstiče komunikaciju i donose vam uvećanje zarade preko samostalne delatnosti, umetnosti, hobija. Slobodni Strelci mogu da uđu u novu romansu.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Vladalac vaše kuće braka i partnerstva, Mesec, pravi spoj sa Merkurom u kući podsvesti što podstiče vašu intuiciju dok trigon Venere i Hirona u kući privatnog života povoljno utiče na odnos sa članovima porodice i voljenom osobom.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Konjunkcija Merkura i Meseca u vašoj prirodnoj 11. kući donosi vam veću zaradu preko prijatelja, IT sektora, velikih organizacija. Hiron u trećoj kući dobar je za poslovne dogovore, potpisivanje isplativog ugovora.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Spoj Merkura, vladaoca partnerskih odnosa i Meseca, donosi dogovor s nadređenima i bolju komunikaciju s voljenom osobom. Trigon Venere u kući karijere i Hirona u kući finansija donosi vam novac i napredovanje u karijeri.