HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!

Rafael van der Vart (42) ostavio je dubok trag u evropskom fudbalu kao jedan od najtalentovanijih holandskih veznih igrača svoje generacije. Karijeru je započeo u Ajaksu, u kome je vrlo mlad postao kapiten, a zatim je nosio dresove drugih klubova, od HSV-a u Nemačkoj, te Real Madrida, Totenhema, Betisa i drugih... Posebno je bio voljen u Premijer ligi, gde je u dresu Totenhema važio za jednu od najvećih zvezda ekipe koja je imala visoke domete.

Ali, Van der Vart je imao i buran privatni, a ne samo fudbalski život.

Bio je u braku sa Silvi Majs (sada 47-godišnjakinjom) holandskom voditeljkom i manekenkom. U braku su bili od 2005., te su im mediji brzo dali nadimak 'novi Bekamovi'. On je bio uz nju tokom najtežeg životnog razdoblja. Naime, imala je karcinom dojke, zbog čega je njen suprug odlučio da pauzira karijeru i posvetiti se brizi o njoj.

Ali...

Samo godinu dana nakon što se izborila za život i pobedila, karcinom, fudbaler je otkrio u mejlovima da ga supruga vara s jednim pilotom.

To je kasnije i priznala javno, a brak se raspao nakon što ju je Rafael udario pred gostima.

Van der Vart se sada zabavlja sa holandskom rukometašicom Estavanom Polman, s kojom je dobio ćerku.

