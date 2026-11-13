KURSNA LISTA: NBS objavila zvaničnu vrednost evra za petak, 13. novembar
ZVANIČNI srednji kurs dinara prema evru iznosiće u petak, 13. novembra, 117,6203 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Kupovni kurs iznosiće 117,2674 dinara, dok će prodajni biti 117,9732 dinara za evro.
Na mesečnom nivou domaća valuta je slabija za 0,2 odsto, na godišnjem za 0,4 odsto, dok je od početka godine zabeležila pad od 0,3 odsto.
Iz NBS podsećaju da referentna kamatna stopa trenutno iznosi 6,00 odsto.
Kamatna stopa na depozitne olakšice je na nivou od 4,75 odsto, dok kamatna stopa na kreditne olakšice iznosi 7,25 odsto.
Preporučujemo
ŠTA JE U SRBIJI SADA JEFTINIJE, A ŠTA SKUPLjE? Evo šta kažu podaci o cenama hrane
12. 11. 2026. u 21:00
"ZA OPORAVAK I PODRŠKU POLjOPRIVREDI" Ovo je plan Francuske!
12. 11. 2026. u 17:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)