Ekonomija

KURSNA LISTA: NBS objavila zvaničnu vrednost evra za petak, 13. novembar

Ј.О.С.

13. 11. 2026. u 07:00

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ZVANIČNI srednji kurs dinara prema evru iznosiće u petak, 13. novembra, 117,6203 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

КУРСНА ЛИСТА: НБС објавила званичну вредност евра за петак, 13. новембар

Foto: Mario Kelichhaus / Panthermedia / Profimedia

Kupovni kurs iznosiće 117,2674 dinara, dok će prodajni biti 117,9732 dinara za evro.

Na mesečnom nivou domaća valuta je slabija za 0,2 odsto, na godišnjem za 0,4 odsto, dok je od početka godine zabeležila pad od 0,3 odsto.

Iz NBS podsećaju da referentna kamatna stopa trenutno iznosi 6,00 odsto.

Kamatna stopa na depozitne olakšice je na nivou od 4,75 odsto, dok kamatna stopa na kreditne olakšice iznosi 7,25 odsto.
 

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