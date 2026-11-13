RADOVI NA PUTEVIMA KA BEOGRADU I KOPAONIKU: Zatvaraju se trake na pet deonica u Srbiji
SAOBRAĆAJ na više deonica auto-puteva i državnih puteva u Srbiji, uključujući prilaze Beogradu i put ka Kopaoniku, biće izmenjen ili potpuno obustavljen od danas do nedelje, 15. novembra, zbog izvođenja radova na redovnom održavanju, signalizaciji i asfaltiranju, navodi se u saopštenju JP "Putevi Srbije".
U petak, 13. novembra, na državnom putu II A reda broj 211, na deonici Jaram - Kopaonik, saobraćaj će biti potpuno obustavljen od 9 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju.
Vozačima će u tom periodu na raspolaganju biti alternativni putni pravac Brzeće-Brus-Jošanička Banja.
Istog dana izvodiće se radovi na redovnom održavanju na dve deonice u smeru ka Beogradu.
Na državnom putu I A reda broj 1, od petlje Vodanj do petlje Umčari, od 8 do 14 časova za saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna traka u dužini od najmanje 1.000 metara.
Na putu I M reda broj 11, od petlje Beograd do petlje Zmaj, od 9 do 14 časova biće zatvorena zaustavna saobraćajna traka u dužini od minimum 400 metara.
U subotu, 14. novembra, na državnom putu I A reda broj 1, kod petlje Novi Banovci u smeru ka Beogradu, od 6 do 12 časova izvodiće se radovi na portalima za putokaznu signalizaciju.
Tokom ovih kratkotrajnih radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavna i vozna traka.
U nedelju, 15. novembra, od 5 do 13 časova, planirani su radovi na redovnom održavanju na državnom putu I M reda broj 11, na deonici Mostarska petlja - isključenje za Konjarnik.
Radovi će se izvoditi u oba smera, a za saobraćaj će biti zatvorene preticajne trake u dužini do 5.000 metara.
Na državnom putu I A reda broj 3, na deonici petlja Pećinci – petlja Šimanovci (od km 82+200 do km 83+300), u smeru ka Beogradu, do 23. novembra izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza.
Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, dok se vozila kreću voznom i zaustavnom trakom.
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