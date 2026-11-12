MINISTARSTVO FINANSIJA DEMANTUJE: "Dokument o oduzimanju penzija zbog protesta je lažan"
MINISTARSTVO finansija najoštrije demantuje navode i sadržaj dokumenta koji se pojavio u javnosti, a u kojem se iznose tvrdnje o navodnom oduzimanju penzija građanima zbog njihovih stavova o studentskim protestima.
- Reč je o lažnom dokumentu, koji nije izradilo Ministarstvo finansija, niti odražava bilo kakve odluke ili postupanje ovog ministarstva.
Naglašavamo i da su svi penzioneri u Srbiji, njih 1,66 miliona, dobili oktobarsku penziju, te da je u tu svrhu iz budžeta Republike i iz PIO Fonda isplaćeno 103,6 milijardi dinara.
Apelujemo na građane na društvenim mrežama i na medije da ne šire neproverene informacije i da se prilikom informisanja oslanjaju isključivo na zvanična saopštenja nadležnih institucija - navodi se u saopštenju.
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