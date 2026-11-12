Politika

STUDENTSKA LISTA UKIDA PLANOVE ZA SLUŽENJE OBAVEZNOG VOJNOG ROKA?! Totalni preokret nakon izbora

Блиц

12. 11. 2026. u 07:30

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Studentska lista predstavila reformu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, a on predviđa postepenu modernizaciju, veća primanja za vojnike kao i ponovno otvaranje slučajeva iz prošlosti, poput pogibije gardista i pada helikoptera Mi-17. Ako je suditi prema tom programu, izgleda da sa promenom vlasti svi dosadašnji planovi o vraćanju obaveznog vojnog roka - padaju u vodu, jer se u ovom planu spominje samo dobrovoljni vojni rok u trajanju od šest meseci, piše Blic.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА УКИДА ПЛАНОВЕ ЗА СЛУЖЕЊЕ ОБАВЕЗНОГ ВОЈНОГ РОКА?! Тотални преокрет након избора

Foto: Vojska Srbije

Kada je u pitanju služenje vojske, obavezni vojni rok na kojem je radila prethodna vlast se ne spominje. Studentska lista predlaže dobrovoljni vojni rok u trajanju od šest meseci. Cilj je da se privuče oko 3.000 dobrovoljaca godišnje, koji bi dobijali najmanje 20.000 dinara mesečno, uz upisan radni staž. Plan je da barem 25 do 30 odsto njih nakon isteka roka pređe u profesionalni sastav.

Što se tiče aktivne rezerve, nju bi činilo 3.000 rezervista pod stalnim ugovorom. Oni bi bili angažovani do 45 dana godišnje, uz platu, terensku dnevnicu od oko 5.000 dinara, kao i takozvanu "trinaestu platu" (ili dodatak od 5-10%) i olakšice pri zapošljavanju u državnim službama.

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