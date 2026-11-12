OJAČAVANJE VEZA DVE ZEMLJE: Sastanak pomoćnika državnog sekretara SAD Hanrahana sa Studentskom listom u Beogradu
POMOĆNIK američkog državnog sekretara Brendan Hanrahan sastao se sa danas u Beogradu sa predstavnicima Studentskog pokreta i Studentske liste kako bi im čestitao na izbornom uspehu i razgovarao o narednim koracima.
-Spremni smo da zajedno radimo na ostvarivanju zajedničkih prioriteta, nastavimo da unapređujemo Strateški dijalog i dodatno ojačamo veze između naše dve zemlje, navedeno je na zvaničnom profilu Ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji na Instagramu.
Hanrahan je ranije danas doputovao u Beograd i posetio Ambasadu SAD u Srbiji.
Iz Ambasade je saopšteno da se "raduju sadržajnim razgovorima sa našim partnerima o budućnosti Srbije, zajedničkim prioritetima i novim mogućnostima za dalje unapređenje odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država".
Hanrahan je prethodno Srbiju posetio u julu 2025, kada se sastao sa tadašnjim predsednikom Aleksadnrom Vučićem.
Tanjug
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