Politika

OJAČAVANJE VEZA DVE ZEMLJE: Sastanak pomoćnika državnog sekretara SAD Hanrahana sa Studentskom listom u Beogradu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2026. u 22:45

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POMOĆNIK američkog državnog sekretara Brendan Hanrahan sastao se sa danas u Beogradu sa predstavnicima Studentskog pokreta i Studentske liste kako bi im čestitao na izbornom uspehu i razgovarao o narednim koracima.

ОЈАЧАВАЊЕ ВЕЗА ДВЕ ЗЕМЉЕ: Састанак помоћника државног секретара САД Ханрахана са Студентском листом у Београду

Foto Depositphotos

-Spremni smo da zajedno radimo na ostvarivanju zajedničkih prioriteta, nastavimo da unapređujemo Strateški dijalog i dodatno ojačamo veze između naše dve zemlje, navedeno je na zvaničnom profilu Ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji na Instagramu.

Hanrahan je ranije danas doputovao u Beograd i posetio Ambasadu SAD u Srbiji.

Iz Ambasade je saopšteno da se "raduju sadržajnim razgovorima sa našim partnerima o budućnosti Srbije, zajedničkim prioritetima i novim mogućnostima za dalje unapređenje odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država".

Hanrahan je prethodno Srbiju posetio u julu 2025, kada se sastao sa tadašnjim predsednikom Aleksadnrom Vučićem.

Tanjug

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