TOLIKO SU UKUSNE, DA ĆETE IH REDOVNO PRAVITI: Pica rolnice sa šunkom, idealne za druženja u kućnoj varijanti
PICA rolnice sa šunkom savršene su kada vam se jede ovo omiljeno jelo, u kućnoj varijanti.
Sastojci:
390 g testa za picu
250 g šunke
300 g kačkavalja
Za preliv:
100 g putera, omekšanog
2 kašičice kečapa
2 kašike paradajz sosa
1 kašičica luka u prahu
2 kašičice sušenog origana
Recept za najjednostavnije pica rolnice sa šunkom:
Za pica rolnice zagrejte rernu na 218 stepeni. Podmažite tepsiju puterom. Pripremite preliv što ćete pomešati puter sa svim preostalim sastojcima osim origana. Dobro promešajte dok ne postane glatko pa umešajte origano.
Testo za picu razvucite na blago pobrašnjenoj površini. Premažite prelivom u ravnomernom sloju od ivice do ivice. Položite kriške sira tako da pokrijete testo. Preko toga stavite šunku, tako da se preklapa.
Počevši od dna dužeg dela testa pažljivo rolajte u rolnu. Isecite na komade od deset cm i ređajte ih u pleh. Pecite 12-15 minuta ili dok ne porumene. Vrhove premažite ostatkom sosa od putera i servirajte toplo.
(stvar ukusa)
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