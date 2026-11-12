"ZA OPORAVAK I PODRŠKU POLJOPRIVREDI" Ovo je plan Francuske!

FRANCUSKA će u 2027. godini izdvojiti ukupno 725 miliona evra za plan oporavka i podrške poljoprivredi, saopštila je danas francuska ministarka poljoprivrede Ani Ženevar.

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Ministarka je navela da je jedan od glavnih ciljeva programa dodatno prilagođavanje francuske poljoprivrede klimatskim promenama, prenosi Figaro.

Tokom leta 2026. Francusku su pogodila tri velika toplotna talasa koji su trajali od sredine juna do druge polovine avgusta. U kontinentalnom delu zemlje zabeleženo je ukupno 53 dana toplotnih talasa, što predstavlja izuzetno dug period visokih temperatura, preneli su mediji.

Prema proceni francuskog statističkog zavoda Insee, ukupna francuska poljoprivredna proizvodnja u 2026. trebalo bi da opadne za oko četiri odsto u realnom obimu, dok bi posledice letnjih vrućina i suše mogle da umanje rast francuskog BDP-a za oko 0,1 procentni poen.

Očekuje se da proizvodnja žitarica bude manja za 12 odsto, pri čemu se devet procentnih poena tog pada pripisuje toplotnim talasima, dok bi proizvodnja kukuruza za stočnu hranu mogla bi da se smanji za 27 odsto.

Problemi su pogodili i proizvodnju krompira, šećerne repe, voća i povrća. Procena je da će rod krompira biti manji za oko 22 do 23 odsto, a francuski proizvođači su još tokom leta upozoravali na finansijske gubitke od najmanje 400 miliona evra.

Zbog razmera štete, francuska vlada je još početkom septembra pokrenula vanredni program pomoći vredan oko 1,3 milijarde evra, namenjen očuvanju likvidnosti poljoprivrednih gazdinstava i obnovi proizvodnje.

Među merama su naknade za klimatske štete, pomoć za nabavku semena, stočne hrane i đubriva, kao i finansijska podrška gazdinstvima koja su ostala bez dovoljno prihoda.

Vlada je procenila da je oko 30.000 poljoprivrednih gazdinstava u Francuskoj u posebno teškoj situaciji zbog ekstremne klime tokom leta.

Novi paket od 725 miliona evra za 2027. godinu predstavlja dodatni program oporavka i prilagođavanja poljoprivrede novim klimatskim uslovima, a ne samo nadoknadu ovogodišnjih gubitaka.

(Tanjug)