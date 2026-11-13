OBRAČUN SA DIVLJIM DEPONIJAMA: U pet sela kod Plandišta postavljen 24-časovni video-nadzor
MALA južnobanatska opština Plandište odlučna je u nameri da trajno reši višegodišnji problem nastanka divljih deponija, te je u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine postavila video-nadzor na više kritičnih lokacija.
Reč je o nastavku ranije započetog projekta prevencije i sprečavanja nelegalnog odlaganja otpada, koja je posebno izražena u okolnim selima. Zato su sada kamere visoke rezolucije postavljene u pet naseljenih mesta: Jermenovci, Markovićevo, Banatski Sokolac, Hajdučica i Velika Greda. Pre tri godine, na ovaj način je zaštićeno i selo Margita.
Sve postavljene kamere direktno su povezane sa sedištem komunalne inspekcije i nadženim službama Javnog preduzeća „Polet“. To omogućava neprekidno praćenje stanja na terenu – 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.
Predsednik opštine Jovan Repac ističe da nelegalno odlaganje otpada nanosi ogromnu štetu životnoj sredini, ali da se tome polako nazire kraj.
-Ovo je vrlo značajan projekat, koji ima za cilj preventivno delovanje na naše sugrađane. Svi oni koji se ne budu pridržavali zakonskih odredbi i nastave sa bacanjem otpada na javnim površinama, biće procesuirani i strogo kažnjeni. Zajedničkim snagama moramo voditi računa o zaštiti životne sredine – poručio je Repac.
Lokalna samouprava najavljuje da se ovde neće zaustaviti. U narednom periodu planirano je postavljanje još nekoliko kamera na drugim lokacijama širom opštine.
Glavni cilj je da se taj način podigne svest građana i da se otpad odlaže isključivo na propisanim i adekvatno uređenim deponijama, dok će svi koji nastave sa narušavanjem životne sredine snositi direktnu zakonsku odgovornost.
Preporučujemo
PREGLEDI JEDNOM MESEČNO: Dom zdravlja u Plandištu uspostavlja Službu medicine rada
12. 11. 2026. u 12:49
ORTOPAN POČEO SA RADOM: Dom zdravlja u Plandištu značajno unapredio stomatološku službu
02. 11. 2026. u 06:45
OBNOVA DOMOVA KULTURE: Temelj društvenog života u selima opštine Plandište
22. 09. 2026. u 18:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)