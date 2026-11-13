Srbija

OBRAČUN SA DIVLJIM DEPONIJAMA: U pet sela kod Plandišta postavljen 24-časovni video-nadzor

Јелена Баљак
Jelena Baljak

13. 11. 2026. u 06:30

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MALA južnobanatska opština Plandište odlučna je u nameri da trajno reši višegodišnji problem nastanka divljih deponija, te je u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine postavila video-nadzor na više kritičnih lokacija.

ОБРАЧУН СА ДИВЉИМ ДЕПОНИЈАМА: У пет села код Пландишта постављен 24-часовни видео-надзор

Foto: Opština Plandište

Reč je o nastavku ranije započetog projekta prevencije i sprečavanja nelegalnog odlaganja otpada, koja je posebno izražena u okolnim selima. Zato su sada kamere visoke rezolucije postavljene u pet naseljenih mesta: Jermenovci, Markovićevo, Banatski Sokolac, Hajdučica i Velika Greda. Pre tri godine, na ovaj način je zaštićeno i selo Margita.

Sve postavljene kamere direktno su povezane sa sedištem komunalne inspekcije i nadženim službama Javnog preduzeća „Polet“. To omogućava neprekidno praćenje stanja na terenu – 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Predsednik opštine Jovan Repac ističe da nelegalno odlaganje otpada nanosi ogromnu štetu životnoj sredini, ali da se tome polako nazire kraj.

-Ovo je vrlo značajan projekat, koji ima za cilj preventivno delovanje na naše sugrađane. Svi oni koji se ne budu pridržavali zakonskih odredbi i nastave sa bacanjem otpada na javnim površinama, biće procesuirani i strogo kažnjeni. Zajedničkim snagama moramo voditi računa o zaštiti životne sredine – poručio je Repac.

Lokalna samouprava najavljuje da se ovde neće zaustaviti. U narednom periodu planirano je postavljanje još nekoliko kamera na drugim lokacijama širom opštine.

Glavni cilj je da se taj način podigne svest građana i da se otpad odlaže isključivo na propisanim i adekvatno uređenim deponijama, dok će svi koji nastave sa narušavanjem životne sredine snositi direktnu zakonsku odgovornost.

Foto: Novosti

 

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