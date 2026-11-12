Politika

ŠEŠELJ UPOZORIO: Od besa ruše Srbiju

В.Н.

12. 11. 2026. u 17:23 >> 17:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AKO nova vlast otera Kineze, ako otera Ruse, šta će nam ostati, pita predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

ШЕШЕЉ УПОЗОРИО: Од беса руше Србију

Foto: N. Skenderija

- Ovi ostali stranci su ušli sa investicijama zato što imamo jeftin gas, jeftinu električnu energiju. Zašto bi inače? Zato što je ovde veći profit! Kinezi sad rade bez profita, sa planiranim gubitkom jer na svetskom tržištu čelik trenutno nije mnogo tražen i nema visoku cenu, ali se čeka trenutak kad će opet da skoči cena čelika, kad opet počne industrijski bum u mnogim zemljama. Neće valjda zapadna Evropa večito da trune. Ako se obnove isporuke ruskog gasa i ona će da procveta. Sada je u Srbiji zaista nestabilna politička situacija i ona odbija strane investicije - upozorio je Šešelj na Informer TV.

SL uvodi jednu vrstu totalitarnog sistema, gde se o svemu pitaju neki plenumi, a mi ne znamo ko je u plenumima, upozorava predsednik SRS.

- Zamislite sad taj idiotizam – ne znamo ko je u plenumima. Ali znamo da su plenumaši uglavnom potomci bivšeg establišmenta, oni koji su bogato živeli u Titovo vreme, koji su bili Titovi ministri, generali, visoki državni funkcioneri. Njihovi potomci od besa ruše Srbiju - rekao je Šešelj.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Milo Đukanović se oglasio novoj vladi Srbije
Politika

0 1

Milo Đukanović se oglasio novoj vladi Srbije

BIVŠI predsednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je sinoć na otvaranju Cetinjskog foruma da Crna Gora, nakon poraza Aleksandra Vučića, mora najveću pažnju da pokloni odnosima sa Srbijom zato što su oni najurušeniji. Upozorio je da ono što je te odnose narušavalo i dalje, kako tvrdi, ima duboke korene i kontinuitet.

12. 11. 2026. u 11:33

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA