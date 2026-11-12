ŠEŠELJ UPOZORIO: Od besa ruše Srbiju
AKO nova vlast otera Kineze, ako otera Ruse, šta će nam ostati, pita predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.
- Ovi ostali stranci su ušli sa investicijama zato što imamo jeftin gas, jeftinu električnu energiju. Zašto bi inače? Zato što je ovde veći profit! Kinezi sad rade bez profita, sa planiranim gubitkom jer na svetskom tržištu čelik trenutno nije mnogo tražen i nema visoku cenu, ali se čeka trenutak kad će opet da skoči cena čelika, kad opet počne industrijski bum u mnogim zemljama. Neće valjda zapadna Evropa večito da trune. Ako se obnove isporuke ruskog gasa i ona će da procveta. Sada je u Srbiji zaista nestabilna politička situacija i ona odbija strane investicije - upozorio je Šešelj na Informer TV.
SL uvodi jednu vrstu totalitarnog sistema, gde se o svemu pitaju neki plenumi, a mi ne znamo ko je u plenumima, upozorava predsednik SRS.
- Zamislite sad taj idiotizam – ne znamo ko je u plenumima. Ali znamo da su plenumaši uglavnom potomci bivšeg establišmenta, oni koji su bogato živeli u Titovo vreme, koji su bili Titovi ministri, generali, visoki državni funkcioneri. Njihovi potomci od besa ruše Srbiju - rekao je Šešelj.
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