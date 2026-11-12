Ekonomija

NIS UPUTIO ZAHTEV: Zatražio da mu se obezbedi korišćenje sirove nafte iz državnih rezervi

Танјуг

12. 11. 2026. u 19:11

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NAFTNA industrija Srbije (NIS) zatražila je danas od nadležnih u Vladi Srbije i Ministarstvu rudarstva i energetike da, usled privremenog prekida dopremanja sirove nafte naftovodom JANAF nakon oštećenja naftovoda, kompaniji obezbedi korišćenje sirove nafte iz državnih rezervi, kao i dizela iz operativnih rezervi, saopštila je ova kompanija.

НИС УПУТИО ЗАХТЕВ: Затражио да му се обезбеди коришћење сирове нафте из државних резерви

Foto: N. Skenderija

NIS ovo čini u cilju nastavka redovnog snabdevanja tržišta u narednom periodu, navodi se u saopštenju i dodaje da Rafinerija nafte Pančevo prilagođava svoj rad u skladu sa informacijama koje dobija od JANAF-a, a da su sve benzinske stanice NIS-a uredno snabdevene svim vrstama derivata. 

Transport sirove nafte JANAF-om obustavjen je 6. novembra zbog havarije na deonici Sisak-Slavonski Brod, kada je iscurelo 500.000 litara nafte.

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