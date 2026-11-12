HRVATI ŠOKIRANI ZBOG SRPKINJE: Nekad smo je obožavali, a sad je ne prepoznajemo

Razlog je njen izgled

Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Srpska teniska sutkinja Marijana Veljović godinama je bila jedno od prepoznatljivih lica na najvećim teniskim turnirima, a posebnu naklonost stekla je i među hrvatskim navijačima. Ipak, njen današnji izgled ponovo je privukao veliku pažnju javnosti, a o promenama se raspravlja i na društvenim mrežama, ali i u hrvatskim medijima.

Izgradila je zavidnu međunarodnu karijeru i godinama je deo najelitnijeg društva teniskih sudija. Sudila je na najvećim turnirima, uključujući Vimbldon i Australijan open, a 2016. godine dobila je značku Međunarodne teniske federacije (ITF), čime je postala članica odabrane grupe najboljih sudija na svetu.

Međutim, ovoga puta u centru pažnje nije njena karijera, već fizička transformacija. Kako navodi hrvatski „Večernji list“, Veljović danas izgleda znatno drugačije nego na početku karijere, a medij iz Hrvatske piše da su plastične operacije i estetski zahvati, poput filera, promenili njen izgled.

Posebnu vezu sa hrvatskim navijačima srpska sutkinja ostvarila je tokom finala Dejvis kupa između Hrvatske i Francuske u Lilu. Hrvatski navijači tada su joj pevali pesmu „O, Marijana, slatka, mala Marijana“, a između gemova mogli su se čuti i povici: „Marijana, javi se!“

Veljović nije odgovarala na dobacivanja tokom meča, ali je po završetku susreta, dok je napuštala teren, pozdravila navijače i aplauzom im uzvratila na gestu. Kasnije je priznala da ju je takva reakcija iznenadila.

- Neočekivana je bila reakcija hrvatskih navijača. Mi smo u biti jako bliski. Verujem da im je bilo drago da sudi neko iz Srbije. Obuzela ih je sreća što je Hrvatska pobedila i jednostavno su tako reagovali - ispričala je Marijana.

Dodala je da je suđenje finala Dejvis kupa bilo jedan od najlepših trenutaka njene karijere, iskustvo koje će pamtiti čitavog života.

Danas, nekoliko godina kasnije, njeno ime ponovo je u centru pažnje hrvatskih medija, ali ovoga puta zbog promena u izgledu koje su izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama.