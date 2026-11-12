Politika

OGLASIO SE VUČIĆ: Počelo je rastakanje našeg odbrambenog i bezbednosnog sektora, sve po nalogu stranih obaveštajnih agencija (VIDEO)

В. Н.

12. 11. 2026. u 09:30

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu.

ОГЛАСИО СЕ ВУЧИЋ: Почело је растакање нашег одбрамбеног и безбедносног сектора, све по налогу страних обавештајних агенција (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Počelo je rastakanje našeg odbrambenog i bezbednosnog sektora. I sve po nalogu stranih obaveštajnih agencija - poručio je Vučić.

- Dragi narode, zbog čega ova hajka? Da bi se sakrila prava istina. A prava istina je, mogli ste da sagledate u nekoliko poslednjih dana, da se rasturi država Srbija, da se rasturi njen vojno, odbrambeno, bezbednosni sektor. Sve glavne uloge, u progonu onih koji drugačije misle, onih koji su čuvali državu, sve poluge preuzele su nevladine organizacije. I kada pogledate oteti RTS od jutros, i sa svim onim što je govorio izvesni Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, nevladine organizacije, plaćene spolja, dakle, traže rasformiranje bezbednosno-obaveštajnog sektora. Ono što smo mogli posle toga da vidimo je da nam studenti, naši nobelovci, predlažu ukidanje predviđenog vojnog roka od 75 dana, da kasarne ostanu puste, da smo džabe ulagali novac, jer naše kasarne neće videti vojnike. I povrh svega, saznali smo od još jednog od njih da neće saradnju sa Izraelom, da neće saradnju sa Kinom, da neće saradnju sa onima koji imaju najmoćnije armije i najmoćnije oružje i oruđe u svetu - navodi lider opozicije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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