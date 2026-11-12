OGLASIO SE VUČIĆ: Počelo je rastakanje našeg odbrambenog i bezbednosnog sektora, sve po nalogu stranih obaveštajnih agencija (VIDEO)
LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu.
- Počelo je rastakanje našeg odbrambenog i bezbednosnog sektora. I sve po nalogu stranih obaveštajnih agencija - poručio je Vučić.
- Dragi narode, zbog čega ova hajka? Da bi se sakrila prava istina. A prava istina je, mogli ste da sagledate u nekoliko poslednjih dana, da se rasturi država Srbija, da se rasturi njen vojno, odbrambeno, bezbednosni sektor. Sve glavne uloge, u progonu onih koji drugačije misle, onih koji su čuvali državu, sve poluge preuzele su nevladine organizacije. I kada pogledate oteti RTS od jutros, i sa svim onim što je govorio izvesni Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, nevladine organizacije, plaćene spolja, dakle, traže rasformiranje bezbednosno-obaveštajnog sektora. Ono što smo mogli posle toga da vidimo je da nam studenti, naši nobelovci, predlažu ukidanje predviđenog vojnog roka od 75 dana, da kasarne ostanu puste, da smo džabe ulagali novac, jer naše kasarne neće videti vojnike. I povrh svega, saznali smo od još jednog od njih da neće saradnju sa Izraelom, da neće saradnju sa Kinom, da neće saradnju sa onima koji imaju najmoćnije armije i najmoćnije oružje i oruđe u svetu - navodi lider opozicije.
Preporučujemo
KNEŽEVIĆ O VUČIĆEVOM OBRAĆANjU: Lider DNP otkrio šta se dešavalo u izbornoj noći
11. 11. 2026. u 19:25
VUČIĆ: Ne idem nigde iz Srbije, sve sam posvetio napretku zemlje
11. 11. 2026. u 17:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)