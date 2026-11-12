Ostali sportovi

HRVATSKA U NEVERICI! Medicinska sestra otkrila zbog čega su ubili poznatog atletičara

М.П.

12. 11. 2026. u 06:32

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Novi, jezivi detalji izašli su na videlo nakon tragične smrti 32-godišnjeg atletičara Kristijana Josipa Periša u hrvatskoj Psihijatrijskoj bolnici.

ХРВАТСКА У НЕВЕРИЦИ! Медицинска сестра открила због чега су убили познатог атлетичара

Foto: Printskrin

Policija je saslušala pet medicinskih tehničara koji su, zajedno sa četvoricom osumnjičenih, učestvovali u kobnoj intervenciji, a njihovi iskazi otkrivaju šta se zapravo dešavalo u bolničkoj sobi.

Jedna od medicinskih sestara koja je prisustvovala intervenciji objasnila je kako je došlo do primene sile, navodeći da se Periš žestoko opirao i da u tom trenutku nije bio u potpunosti svestan. Kako je ispričala, on je vikao da ga puste, otimao se, pljuvao i pokušavao da ugrize osoblje, dok mu je ona držala noge kako bi kolegama pomogla da ga vežu za krevet.

Foto: Printskrin

 

Još potresnije svedočenje dala je druga medicinska sestra, koja je uspela da mu ubrizga injekciju za smirenje namenjenu nasilnim pacijentima. Ona je policiji potvrdila da su njene kolege udarale Periša i pritiskale mu jastuk na glavu, nakon čega je nekadašnji atletičar kolabirao, pa je usledila bezuspešna reanimacija.

Sa druge strane, jedan od prisutnih tehničara pokušao je da opravda stavljanje jastuka na glavu pacijenta time što je Periš, prema njegovim rečima, vikao, pljuvao i pretio da će ih sve pobiti. On je tvrdio da je to bila "nepisana procedura" kako bi se smanjile moguće povrede pacijenta dok ga ne fiksiraju.

Istraga ovog slučaja koji je potresao region i dalje traje, a postoji mogućnost da se krug osumnjičenih proširi. Za sada se četvorica medicinskih tehničara terete za teško ubistvo ranjive osobe, za šta im preti zatvorska kazna i do 40 godina. 

 

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