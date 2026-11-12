Skandal! Srpske reprezentativke se pobile tokom meča (VIDEO)

Veliki derbi ARKUS lige između Crvene zvezde i Bora, odigran na Banjici, obeležio je incident na terenu u kojem su glavne akterke bile Sara Garović i Jelena Agbaba.

Foto: Printskrin Youtube/ARKUS liga

Nekadašnje saigračice iz redova crveno-belih, koje su zajedno nastupale i za reprezentaciju Srbije na prošlogodišnjem Svetskom prvenstvu u Nemačkoj, našle su se u centru pažnje zbog fizičkog sukoba.

Njihov duel bio je veoma oštar još od početka susreta, a tenzije su dostigle vrhunac u 36. minutu, pri vođstvu Zvezde od 19:16.

Sve je počelo nakon jednog oštrijeg kontakta, kada je pivot domaćeg sastava startovala nad levorkom Bora. Reakcija Sare Garović bila je burna, pa je udarila Jelenu Agbabu, koja joj nije ostala dužna i uzvratila je istom merom. Ostale igračice su, srećom, brzo reagovale i sprečile da sukob preraste u još ozbiljniji incident.

Sudijski par Sekulić – Jovandić nije imao dilemu i obema rukometašicama pokazao je plavi karton, što predstavlja najtežu disciplinsku sankciju u ovakvoj situaciji. Takva odluka znači i automatsko pokretanje disciplinskog postupka, a igračice bi trebalo da očekuje najmanje jednu utakmicu suspenzije. Konačnu odluku o daljim kaznama doneće nadležni organi ARKUS lige, na čijem je čelu direktor Vladimir Knežić.

Sporni trenutak sa utakmice na Banjici može se pogledati na snimku, od 1:02:35.

Kada je reč o samom rezultatu, Crvena zvezda je slavila sa 28:23, nastavila maksimalan niz i sačuvala stoprocentan učinak. Sa druge strane, Bor je upisao prvi poraz u dosadašnjem delu prvenstva.

Iz ARKUS lige za sada se nisu oglašavali povodom incidenta. Ovaj događaj ponovo je otvorio pitanje discipline i ponašanja na rukometnim terenima, a dolazi u trenutku kada srpski rukomet već prati nekoliko kontroverznih situacija, uključujući i slučaj vezan za Partizan.