Evo žreba za završni turnir u Torinu!

Najbolji teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev igraće na Završnom ATP turniru u grupi "Džon Mekinro" protiv Amerikanca Bena Šeltona, Francuza Artura Fisa i Rafaela Hodara iz Španije, odlučeno je danas žrebom u Torinu.

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Zverev je dva puta u karijeri i to 2018. i 2021. godine trijumfovao na Završnom turniru.

U grupi "Ivan Lendl" biće Španac Karlos Alkaraz, Rus Danil Medvedev, Italijan Flavio Koboli i Amerikanac Frensis Tijafo.

Medvedev je titulu na Završnom turniru osvojio 2020. godine, dok Koboli, Fis, Tijafo i Hodar debituju na ovom takmičenju.

Titulu u Torinu neće braniti Italijan Janik Siner, koji zbog povrede propušta Završni turnir.

Plasman u polufinale izboriće po dva najbolja tenisera iz svake grupe.

Završni ATP turnir u Torinu biće odigran od 15. do 22. novembra.