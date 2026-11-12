JERMENIJA SE SPREMA ZA PRIZNANJE KOSOVA? Pašinjan dočekao Kurtija sa kosovskom zastavom i nazvao ga premijerom (VIDEO)

JERMENSKI premijer Nikol Pašinjan održao je 10. novembra 2026. u Parizu sastanak sa premijerom privremenim prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem kojeg je predstavio kao "premijera Kosova", a tokom sastanka bila je istaknuta i zastava tzv. Kosova. Da li Pašinjan ovim nagoveštava priznanje Kosova?

Foto: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Pašinjan je na svojim društvenim mrežama, uključujući Fejsbuk, objavio snimak i fotografije sa susreta uz tekst: "Sastanak sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem".

Tokom sastanka na stolu su bile istaknute zastave Jermenije i tzv. Kosova.

Da li jermenski premijer Nikol Pašinjan ovim nagoveštava priznanje Kosova? Za sada Jermenija još nije izdala zvaničnu potvrdu.

🇦🇲🇽🇰 Armenian PM Nikol Pashinyan signals recognition of Kosovo, though Armenia has yet to issue an official confirmation. Pashinyan held an official meeting with PM Albin Kurti, referred to him as Kosovo's prime minister and displayed Kosovo's flag at the meeting. https://t.co/KxAhpiPDeY — kos_data (@kos_data) November 11, 2026

Ali izgleda da je počelo. Sada će to naši Nobelovci da rešavaju. Dok je na vlasti bio Aleksandar Vučić, Pašinjan to nikada nije uradio.

Podsetimo, Pašinjan i Kurti su se sastajali i ranije, u Minhenu i u Jerevanu, ali je ovo prvi put da je jermenski premijer javno koristio formulaciju "premijer Kosova" uz istovremeno izlaganje kosovske zastave.