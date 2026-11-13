GOTOVO JE! Najbolji strelac otišao iz Partizana!
Nastavlja se osipanje Partizana!
Nakon brojnih odlazaka sada je ozvaničen i odlazak najboljeg igrača i najboljeg strelca iz prošle sezone Nikole Crnoglavca. Bek koga su sjajne igre u Partizanu vratile i u redove reprezentacije Srbije nastaviće karijeru najverovatnije u AEK-u.
- Nikola Crnoglavac posle dve i po godine u crno-belom dresu karijeru nastavlja u drugom klubu. Desni bek je bio najbolji strelac tima u prethodne dve sezone, a svojom skromnošću i smirenošću bio je uvek primer mlađim saigračima. Sa Partizanom je osvojio sedam trofeja i bio deo najuspešnije sezone u istoriji kluba. Crni, hvala ti za sve golove, pobede i trenutke za pamćenje. Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice - piše u saopštenju Partizana.
Podsećanja radi, do sada je zvanično klub napustio selektor Srbije Raul Gonzales, takođe otišao je Miloš Kos u Veclar, a svi strani igrači nisu u klubu, mada nije ozvaničeno da odlaze. Jedino je Rus Sergej Ivanov otišao u Meškov Brest.
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