GOTOVO JE! Najbolji strelac otišao iz Partizana!

Nastavlja se osipanje Partizana!

foto:N.Skenderija

Nakon brojnih odlazaka sada je ozvaničen i odlazak najboljeg igrača i najboljeg strelca iz prošle sezone Nikole Crnoglavca. Bek koga su sjajne igre u Partizanu vratile i u redove reprezentacije Srbije nastaviće karijeru najverovatnije u AEK-u.

- Nikola Crnoglavac posle dve i po godine u crno-belom dresu karijeru nastavlja u drugom klubu. Desni bek je bio najbolji strelac tima u prethodne dve sezone, a svojom skromnošću i smirenošću bio je uvek primer mlađim saigračima. Sa Partizanom je osvojio sedam trofeja i bio deo najuspešnije sezone u istoriji kluba. Crni, hvala ti za sve golove, pobede i trenutke za pamćenje. Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice - piše u saopštenju Partizana.

Nikola Crnoglavac posle dve i po godine u crno-belom dresu karijeru nastavlja u drugom klubu. 🖤⚪ Desni bek je bio najbolji strelac tima u prethodne dve sezone, a svojom skromnošću i smirenošću bio je uvek primer mlađim saigračima. Sa Partizanom je osvojio sedam trofeja i bio deo najuspešnije sezone u istoriji kluba. 🏆 Crni, hvala ti za sve golove, pobede i trenutke za pamćenje. Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice! 🤝🏻 — RK Partizan (@PartizanRK) November 12, 2026

Podsećanja radi, do sada je zvanično klub napustio selektor Srbije Raul Gonzales, takođe otišao je Miloš Kos u Veclar, a svi strani igrači nisu u klubu, mada nije ozvaničeno da odlaze. Jedino je Rus Sergej Ivanov otišao u Meškov Brest.