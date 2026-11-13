Ostali sportovi

GOTOVO JE! Najbolji strelac otišao iz Partizana!

М.П.

13. 11. 2026. u 06:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nastavlja se osipanje Partizana!

ГОТОВО ЈЕ! Најбољи стрелац отишао из Партизана!

foto:N.Skenderija

Nakon brojnih odlazaka sada je ozvaničen i odlazak najboljeg igrača i najboljeg strelca iz prošle sezone Nikole Crnoglavca. Bek koga su sjajne igre u Partizanu vratile i u redove reprezentacije Srbije nastaviće karijeru najverovatnije u AEK-u. 

- Nikola Crnoglavac posle dve i po godine u crno-belom dresu karijeru nastavlja u drugom klubu. Desni bek je bio najbolji strelac tima u prethodne dve sezone, a svojom skromnošću i smirenošću bio je uvek primer mlađim saigračima. Sa Partizanom je osvojio sedam trofeja i bio deo najuspešnije sezone u istoriji kluba.  Crni, hvala ti za sve golove, pobede i trenutke za pamćenje. Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice - piše u saopštenju Partizana.

Podsećanja radi, do sada je zvanično klub napustio selektor Srbije Raul Gonzales, takođe otišao je Miloš Kos u Veclar, a svi strani igrači nisu u klubu, mada nije ozvaničeno da odlaze. Jedino je Rus Sergej Ivanov otišao u Meškov Brest.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA