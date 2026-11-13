BOLJA KOMUNIKACIJA, DODATNI OPREZ U SAOBRAĆAJU Astro savet za petak, 13. novembar: Evo šta donosi direktan hod Merkura
MERKUR i Venera, planete komunikacija, ljubavi i novca, skoro istog dana kreću direktnim hodom.
Merkur, 13. novembra, u 16.55, sa petog stepena Škorpije, a nekoliko sati kasnije, Venera 14. novembra, u 00.29, kreće direktno sa 22. stepena Vage.
Direktan hod Merkura olakšava komunikaciju i dogovore, ali njegovi izazovni aspekti sa retrogradnim Neptunom u Ovnu, Uranom u Blizancima i Plutonom u Vodoliji, upozoravaju na povećan oprez u saobraćaju.
Takođe, bilo bi dobro da sačekate 22. novembar ukoliko planirate da potpisujete neka važna dokumenta, sporazum, ugovor, jer tada Sunce ulazi u Strelca i formira veliki vatreni trigon, donoseći bolju poslovnu situaciju.
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