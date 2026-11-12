Nadalov stric otkrio šokantne detalje: Rafa bez tableta nije mogao da igra Rolan Garos

A ipak ih je osvojio 14...

Photo: José Oliva / Zuma Press / Profimedia

Legendarni španski teniser Rafael Nadal godinama je vodio mnogo težu borbu nego što je javnost mogla da pretpostavi. Njegov stric i dugogodišnji trener Toni Nadal otkrio je da je osvajač 22 Grend slem titule tokom najvećeg dela karijere imao ozbiljne probleme sa povredama, zbog kojih gotovo nije mogao da trenira niti da igra bez lekova.

Toni Nadal je početkom novembra govorio na skupu teniskih trenera, koji je organizovao Francuski teniski savez na čuvenom stadionu Rolan Garos. Tom prilikom prisetio se zdravstvenih problema svog bratanca, posebno povrede stopala, odnosno Miler-Vajsovog sindroma, koji mu je godinama pravio ogromne probleme.

- Posle 2005. godine, Rafael u 80 odsto slučajeva nije mogao da završi trening. Nikada nije mogao da igra ovde, na Rolan Garosu, a da prethodno ne popije tabletu, jer nije mogao da izdrži bol – otkrio je Toni Nadal.

Posebno je šokantno ono što je porodici svojevremeno saopštio lekar u Madridu.

- Lekar kojeg smo pronašli u Madridu rekao nam je da je njegova karijera praktično završena, jer su ostali pacijenti koje je lečio uglavnom mogli da se bave samo lakšim sportskim aktivnostima. A Rafa je narednih 17 godina bio među trojicom najboljih tenisera sveta – ispričao je Nadalov stric.

Uprkos ogromnim problemima, Rafael Nadal uspeo je da izgradi jednu od najvećih karijera u istoriji tenisa. Njegova dominacija na šljaci i čak 14 titula na Rolan Garosu danas deluju još impresivnije kada se zna kroz kakve je fizičke muke prolazio.

- Bilo je teških trenutaka, bilo je bolnih poraza, ali sve je vredelo. Bio je neverovatan – zaključio je Toni Nadal.