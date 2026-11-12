Ekonomija

ŠIRI SE NOVA INTERNET PREVARA: Na prvi pogled deluje jednostavno i kao malo truda do zarade - ne nasedajte na ovo!

В. Н.

12. 11. 2026. u 20:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje širi se nova internet prevara pod nazivom CGT (Charlotte Global Travel). Ponuda na prvi pogled deluje jednostavno: ocenite turističku destinaciju u Aziji ili muzičku numeru i zaradite novac uz malo truda.

ШИРИ СЕ НОВА ИНТЕРНЕТ ПРЕВАРА: На први поглед делује једноставно и као мало труда до зараде - не наседајте на ово!

Foto: Ranta Images / Alamy / Profimedia

Rajfajzen banka upozorila je na svom Instagram nalogu da takve ponude do građana stižu preko Fejsbuka, Instagrama, Vocapa i Telegrama. Obećanje brze i visoke zarade služi kao mamac, a od korisnika se potom traži da uplate sopstveni novac.

Zahtev za uplatu prevaranti predstavljaju kao uslov za aktiviranje naloga, pristup dodatnim zadacima ili priliku za navodno još veću zaradu. Reč je o prevari piramidalnog tipa u kojoj se građani navode da ulože novac na osnovu obećanja o poslu koji ne postoji.

Građanima se savetuje poseban oprez kada im neko ponudi laku zaradu na internetu, naročito ako je uplata unapred uslov da uopšte počnu da rade.

(Dnevnik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao