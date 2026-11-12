ŠIRI SE NOVA INTERNET PREVARA: Na prvi pogled deluje jednostavno i kao malo truda do zarade - ne nasedajte na ovo!

NA društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje širi se nova internet prevara pod nazivom CGT (Charlotte Global Travel). Ponuda na prvi pogled deluje jednostavno: ocenite turističku destinaciju u Aziji ili muzičku numeru i zaradite novac uz malo truda.

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Rajfajzen banka upozorila je na svom Instagram nalogu da takve ponude do građana stižu preko Fejsbuka, Instagrama, Vocapa i Telegrama. Obećanje brze i visoke zarade služi kao mamac, a od korisnika se potom traži da uplate sopstveni novac.

Zahtev za uplatu prevaranti predstavljaju kao uslov za aktiviranje naloga, pristup dodatnim zadacima ili priliku za navodno još veću zaradu. Reč je o prevari piramidalnog tipa u kojoj se građani navode da ulože novac na osnovu obećanja o poslu koji ne postoji.

Građanima se savetuje poseban oprez kada im neko ponudi laku zaradu na internetu, naročito ako je uplata unapred uslov da uopšte počnu da rade.

(Dnevnik)