ŠIRI SE NOVA INTERNET PREVARA: Na prvi pogled deluje jednostavno i kao malo truda do zarade - ne nasedajte na ovo!
NA društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje širi se nova internet prevara pod nazivom CGT (Charlotte Global Travel). Ponuda na prvi pogled deluje jednostavno: ocenite turističku destinaciju u Aziji ili muzičku numeru i zaradite novac uz malo truda.
Rajfajzen banka upozorila je na svom Instagram nalogu da takve ponude do građana stižu preko Fejsbuka, Instagrama, Vocapa i Telegrama. Obećanje brze i visoke zarade služi kao mamac, a od korisnika se potom traži da uplate sopstveni novac.
Zahtev za uplatu prevaranti predstavljaju kao uslov za aktiviranje naloga, pristup dodatnim zadacima ili priliku za navodno još veću zaradu. Reč je o prevari piramidalnog tipa u kojoj se građani navode da ulože novac na osnovu obećanja o poslu koji ne postoji.
Građanima se savetuje poseban oprez kada im neko ponudi laku zaradu na internetu, naročito ako je uplata unapred uslov da uopšte počnu da rade.
(Dnevnik)
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