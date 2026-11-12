SAD NAS ZANIMA SVETSKO ZLATO: Legendarni veslač i trener Nikola Stojić o stvarnju šampionskog dubl skula

NEKAD trener mora da bude i tvrodoglav. Da je legendarni veslač NikolaStojić pre dve godine popustio, danas se ne bismo ponosili sa dvostrukimvicešampionima sveta i prvacima Evrope u dubl skulu, Martinom Mačkovićemi Nikolajem Pimenovim. Trofejni stručnjak je i svestan da su na polaputa, jer žele da se domognu svetske krune, ali i medalje na Olimpijskimigrama 2028. u Los Anđelesu, koju srpsko veslanje čeka još od 1984. godine.

foto milos vukadinovic

A kako je stvoren šampionski dubl skul. Pre tri godine Pimenov je bio neprikosnoven u skifu, a Mačković je gradio medalju sa Milošem Vasićem u dvojcu bez kormilara. Ali, Vasić se na proleće 2024. povredio i Stojić je odlučio da upari Mačkovića sa Pimenovim. Sa njegovom odlukom nisu se slagali tadašnji čelnici Saveza...

- Nikolaj i Martin su veslali zajedno na treninzima, a prvi put su se takmičili na državnom prvenstvu 2023. To im je bila peta trka u danu i izveslali su solidno vreme, 6,16, koje je ukazivalo da imaju potencijal - priseća se Stojić.

Ali, Nikola nije hteo odmah da razdvaja Martina od Miloša...

- Pokušali smo dvojac da izguramo do kraja, dokle god je moglo, iako sam u jednom trenutku posumnjao da li je to uopšte moguće. Ipak, zbog svega što smo prošli do tada i neke moje moralne obaveze prema sportistima držali smo se dvojca. Na kraju se desilo da se Miloš povredi i da izgubimo dvojac. Na regati u Pijediluku su Mačković i Pimenov pobedili u dublu, bez treninga. Bukvalno su seli po podne u čamac pred trku, veslali kvalifikacije, a u finalu pobedili posadu Italije, koja je u tom trenutku bila veoma brza. Tu se rodila ideja da probamo dubl skul, a uzimajući u obzir njihove kvalitete, to je bilo logično rešenje. Mada u tom trenutku se ta ideja nije svidela ljudima koji je trebalo da ih prijave na olimpijsku kfalifikacionu regatu u Lucernu - priča Stojić.

Ali, Nikola nije odustajao:

- Upornost mi je jača strana i uspeli smo na kraju da odemo na kvalifikacije i izborimo odlazak na Olimpijske igre. U Parizu smo pokazali visok kvalitet, ali jednostavno zbog svega što smo prošli da bismo došli do Igara i nedostatka podrške od onih od kojih je trebalo da je dobijemo, završili smo na sedmom mestu. Bio je to solidan rezultat, ali ne i ono što smo očekivali.

To nije značilo da će sva trojica odustati...

- Nakon Pariza 2024. smo se dogovorili da nastavimo dalje i da probamo da se pripremimo za narednu sezonu. I bio je to dobar potez, jer smo pobedili na Svetskom kupu u Lucernu u finišu koji nismo do tada pokazali i potom osvojili srebro na SP u Šangaju, tako da je 2025. godina bila prvi korak. I evo već već drugu godinu zaredom smo vicešampioni sveta i prvaci Evrope - priča Stojić.

Svi koji prate veslanje dobro se sećaju da je posle Igara u Parizu Stojić morao da izdrži udarce ispod pojasa...

- Posle Olimpijskih igara u Parizu na sajtu Saveza su objavljivani razni tekstovi o mojoj stručnosti, tj. nestručnosti. Meni deluje da je to pisao neko ko se nikad nije bavio sportom, pogotovu veslanjem. Jednostavno postojali su neki lični ali ne i stručni i objektivni razlozi. Moj moto je da se bavim sportom i postizanjem rezultata, te me ne zanima ništa drugo. Savez je nakon kvalifikacione regate u Lucernu i poteza rukovodstva bio po drugi put suspendovan u 2024. godini... Ali, to je prošlost, okrenuti smo budućnosti, pokušavamo da razmišljamo o Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu. Naravno, te stvari koje smo prošli ne mogu da se zaborave, ali to ide na čast ljudima što su te stvari uradili - kaže Stojić.

Na opasku da li ih je to ojačalo, legendarni Nikola ističe:

- Ne mogu da kažem da nije, ali više je ometalo nego što je jačalo. Isključivo zahvaljujući našem kvalitetu i radu, uspeli smo da dođemo do velikih rezultata. Svakako, svako ima svoju ulogu. Martin i Nikolaj su sportisti koji se bore na vodi, a moja uloga je sa obale i iz pratećeg čamca da im pomognem da budu najbolji što mogu. Naravno da može bolje, sve dok nismo prvi na svetu, a i tada treba zadržati taj nivo. Nama je cilj da budemo najbolji na planeti. Da li ćemo uspeti, ne znamo. To je draž sporta, da postoji motiv da se to postigne. Svakako smo blizu tog plasmana koji svi želimo i nastavljamo da radimo u tom smeru - podvlači Stojić.

Veslači sanjaju olimpijsku medalju od 1984. godine, a Nikola ističe da svi moraju da budu svesni da nije osvojeno ni puno medalja na svetskim prvenstvima.

- Veoma je teško doći do tih rezultata. Čak i sedmo mesto u Parizu je izuzetno dobar rezultat, s obzirom na to iz kojih uslova i odakle dolazimo, kada se poredimo sa najvećim svetskim silama u veslanju. Tu nije dovoljno imati trenera, dvojicu veslača i čamac. Mnoge druge stvari utiču na finalni rezultat, ali mi ne kukamo već pokušavamo da pronađemo rešenje - kaže Stojić.

Nikola ističe da ne bi ulazio u stvari koje našem sportu generalno fale, ali se prisetio priprama sa Novozelanđanima pre deset godina na Bohinju (Slovenija)...

- Još pre deset godina oni su imali uređaje koji mere razne podatke iz čamca tokom treninga, gps, puls sportista, telemetriju i dr., pa posle svakog treninga sve to trener pošalje u institut na Novom Zelandu, gde stručnjaci to analiziraju, a na osnovu tih podataka potom dalje sprovode plan treninga u pripremama za takmičenje. Tako nešto kod nas ni dan-danas ne postoji. To nije u pitanju VSS, to su stručne institucije koje se bave vrhunskim sportom u zemlji i koje nama definitivno fale - primećuje Stojić.

Iduća godina predolimpijska i najvažnije je izboriti Los Anđeles...

- U slučaju Martina i Nikolaja važno je biti u prvih deset na Svetskom prvenstvu. Samo, nama nije cilj da budemo među prvih 10, nego da budemo prvi. Ali, ulaskom u finale obezbeđuje se olimpijska viza i onda rasterećeno se ulazi u borbu za najviši plasman. Na SP 2027. u Lucernu biće sigurno velika konkurencija, kao što je bila i ove u Amsterdamu. Opšta je ocena da je najveća konkurencija u dubl skulu za muškarce na Svetskom prvenstvu. Dovoljno je pogledati imena sportista i njihove biografije. I u takvoj konkurenciji sada drugi više razmišljaju o nama kako će i šta će. Zato smo u dobroj poziciji za sledeću godinu - kaže Stojić.

Šta nedostaje Mačkoviću i Pimenovu da naprave taj poslednji zaveslaj do trona...

- Za to ima više stvari. U ovoj sezoni otežavajuća okolnost je bila što je EP, koje je uvek u maju, ove godine bilo tri nedelje pred SP. Holanđani su iz tog razloga propustili evropsku smotru i spremali se samo za svetsku pozornicu. S obzirom na to da je za nas veoma važno učešće i na EP i na SP, plan treninga je bio malo drugačiji u odnosu na uobičajene pripreme za SP. Veoma je teško postići dva "špica" forme u tako kratkom periodu. U periodu kada je trebalo najviše da radimo za SP, usledio je oporavak od evropskog prvenstva. To je bila mana, ali i pored toga bili smo jedni od retkih koji su osvojili šampionsku titulu na EP i medalju na SP. Svakako, za narednu godinu moraćemo fizički i psihički dobro da se pripremimo, prevashodno za treću deonicu trke, od 1.000 do 1.500 metara, jer u ovogodišnjem finalu Holanđani su tu napravili najveću razliku. Tu moramo da budemo bolji, da održimo brzinu i da probamo da se odbranimo kako bismo u završnicu trke ušli u boljoj poziciji sa prilikom za pobedu - objašnjava Stojić.

Štoperica uvek presudna

Da li su ušli u glavu rivalima...

- Ovo je beskontaktni sport i štoperica je na prvom mestu. Na vrhunskom nivou da mi uđemo u glavu nekom konkurentu je nemoguće. Bitno je da se izvesla najbolje moguće i ostvariti najbrže vreme. I ne opterećujemo se da li smo u toku trke bili ispred ili iza, već kada se prođe kroz cilj da znaš da si izveslao najbolje moguće i da nisi mogao brže od toga - ističe Stojić.

Prava su kombinacija

Šta donosi Nikolaj, a šta Martin dubl skulu?

- Oni su dobra kombinacija, jer su obojica veoma iskusni. Energetski su veoma sposobni, što pokazuju rezultati na ergometru. Nikolaj ima najbolji rezultat na svetu na šest kilometara i peti ikada na dva kilometra. Martin je za svoju kilažu maltene adekvatan tom rezultatu. Sigurno da je dobra hemija između njih dvojice važna, razumeju se dobro i svako na svoj način dopirnosi da taj čamac ide dobro - kaže Stojić.

Iskustvo mi dosta pomaže

NIKOLA Stojić priznaje da mu bogato iskustvo kao sportiste dosta pomaže u radu sa Pimenovim i Mačkovićem.

- Dosta toga mi je pomoglo znajući kako oni mogu da se osećaju u datom trenutku i šta bi trebalo uraditi. Imam dosta iskustva sa raznim trenerima, kod nekih sam naučio ne samo šta treba raditi, možda čak i više šta ne treba kada si trener... Na neke druge stvari se fokusiramo i mislim da sada realizujemo plan i program treninga na daleko kvalitetniji način nego što je to bilo dok sam ja veslao - ističe Stojić.

Uspešni u Torinu

SEZONA je završena prošlog vikenda na regati "Silver skif" u Torinu.

- Trka je veslana na 10,6 kilometara, a startovalo se pojedinačno na svakih 15 sekundi. Bilo je 776 prijavljenih skifova u svim kategorijama. Nikolaj je pobedio i postavio rekord staze, dok je Martin zauzeo visoko 7. mesto. Ovo je svakako odlična osnova za ulazak u pripremni period za narednu, predolimpiijsku sezonu - kaže Stojić.