ŠTA JE U SRBIJI SADA JEFTINIJE, A ŠTA SKUPLJE? Evo šta kažu podaci o cenama hrane
PREMA podacima Republičkog zavoda za statistiku, u septembru je zabeležen pad od 2,1 odsto, dok su od početka godine cene u proseku niže za 5,4 odsto.
Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u Srbiji niže su nego prošle godine, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS). U septembru 2026. godine bile su manje za 2,1 odsto u poređenju sa istim mesecom 2025. godine, dok je u prvih devet meseci ove godine zabeležen prosečan pad od čak 5,4 odsto, piše Tanjug.
Najveći uticaj na godišnje smanjenje cena u septembru imali su žito, stoka i živina, kao i stočni proizvodi. Ipak, podaci pokazuju da nije sve pojeftinilo, jer su pojedine kategorije zabeležile rast cena u odnosu na prethodni mesec.
Žito, stoka i stočni proizvodi zabeležili najveći pad
Prema podacima RZS-a, posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u septembru su najveći doprinos smanjenju cena u odnosu na isti mesec prošle godine imale tri kategorije.
Cene žita bile su niže za 8,4 odsto, stoke i živine za 7,3 odsto, dok su stočni proizvodi zabeležili pad od 10,5 odsto.
Ovi podaci pokazuju da je najveće pojeftinjenje zabeleženo upravo u segmentima koji imaju značajnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji.
Za poljoprivrednike to znači da su prodajne cene pojedinih proizvoda niže nego u istom periodu prethodne godine, što može uticati na prihode gazdinstava, naročito kada se uzmu u obzir troškovi proizvodnje.
U septembru ipak zabeležen mesečni rast cena
Iako su cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda bile niže nego godinu dana ranije, u poređenju sa avgustom 2026. godine zabeležen je rast.
Prema statističkim podacima, cene su u septembru u proseku povećane za 1,7 odsto.
Najveći uticaj na taj rast imale su cene industrijskog bilja, koje su povećane za 1,9 odsto, kao i stoke i živine, gde je zabeleženo povećanje od 2,4 odsto.
To znači da su pojedine kategorije tokom jednog meseca poskupele, iako je njihova prosečna cena i dalje niža u poređenju sa septembrom prošle godine.
Od početka godine cene niže za 5,4 odsto
Kada se posmatra period od januara do septembra 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine, cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u proseku su smanjene za 5,4 odsto.
Najveći uticaj na taj rezultat imale su sledeće grupe proizvoda:
- Industrijsko bilje – pad od 1,2 odsto.
- Stoka i živina – pad od 7,4 odsto.
- Stočni proizvodi – pad od 5,9 odsto.
Ovi podaci ukazuju na to da je tokom prvih devet meseci godine nastavljen trend nižih cena u pojedinim važnim segmentima poljoprivredne proizvodnje.
Ipak, mesečni rast u septembru pokazuje da se kretanje cena razlikuje od jedne do druge grupe proizvoda i da se ne može govoriti o ravnomernom pojeftinjenju u celoj poljoprivredi.
Podatke treba posmatrati i u kontekstu troškova proizvodnje, jer niže prodajne cene ne znače automatski i veću zaradu za poljoprivrednike.
Važno je naglasiti i da se statistika odnosi na cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda, a ne direktno na maloprodajne cene hrane u prodavnicama.
(BizPortal)
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