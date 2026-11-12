ŠTA JE U SRBIJI SADA JEFTINIJE, A ŠTA SKUPLJE? Evo šta kažu podaci o cenama hrane

PREMA podacima Republičkog zavoda za statistiku, u septembru je zabeležen pad od 2,1 odsto, dok su od početka godine cene u proseku niže za 5,4 odsto.

Foto: N. Skenderija

Cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u Srbiji niže su nego prošle godine, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS). U septembru 2026. godine bile su manje za 2,1 odsto u poređenju sa istim mesecom 2025. godine, dok je u prvih devet meseci ove godine zabeležen prosečan pad od čak 5,4 odsto, piše Tanjug.

Najveći uticaj na godišnje smanjenje cena u septembru imali su žito, stoka i živina, kao i stočni proizvodi. Ipak, podaci pokazuju da nije sve pojeftinilo, jer su pojedine kategorije zabeležile rast cena u odnosu na prethodni mesec.

Žito, stoka i stočni proizvodi zabeležili najveći pad

Prema podacima RZS-a, posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u septembru su najveći doprinos smanjenju cena u odnosu na isti mesec prošle godine imale tri kategorije.

Cene žita bile su niže za 8,4 odsto, stoke i živine za 7,3 odsto, dok su stočni proizvodi zabeležili pad od 10,5 odsto.

Ovi podaci pokazuju da je najveće pojeftinjenje zabeleženo upravo u segmentima koji imaju značajnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Za poljoprivrednike to znači da su prodajne cene pojedinih proizvoda niže nego u istom periodu prethodne godine, što može uticati na prihode gazdinstava, naročito kada se uzmu u obzir troškovi proizvodnje.

U septembru ipak zabeležen mesečni rast cena

Iako su cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda bile niže nego godinu dana ranije, u poređenju sa avgustom 2026. godine zabeležen je rast.

Prema statističkim podacima, cene su u septembru u proseku povećane za 1,7 odsto.

Najveći uticaj na taj rast imale su cene industrijskog bilja, koje su povećane za 1,9 odsto, kao i stoke i živine, gde je zabeleženo povećanje od 2,4 odsto.

To znači da su pojedine kategorije tokom jednog meseca poskupele, iako je njihova prosečna cena i dalje niža u poređenju sa septembrom prošle godine.

Od početka godine cene niže za 5,4 odsto

Kada se posmatra period od januara do septembra 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine, cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda u proseku su smanjene za 5,4 odsto.

Najveći uticaj na taj rezultat imale su sledeće grupe proizvoda:

Industrijsko bilje – pad od 1,2 odsto.

Stoka i živina – pad od 7,4 odsto.

Stočni proizvodi – pad od 5,9 odsto.

Ovi podaci ukazuju na to da je tokom prvih devet meseci godine nastavljen trend nižih cena u pojedinim važnim segmentima poljoprivredne proizvodnje.

Ipak, mesečni rast u septembru pokazuje da se kretanje cena razlikuje od jedne do druge grupe proizvoda i da se ne može govoriti o ravnomernom pojeftinjenju u celoj poljoprivredi.

Podatke treba posmatrati i u kontekstu troškova proizvodnje, jer niže prodajne cene ne znače automatski i veću zaradu za poljoprivrednike.

Važno je naglasiti i da se statistika odnosi na cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda, a ne direktno na maloprodajne cene hrane u prodavnicama.

(BizPortal)