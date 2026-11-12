BRNABIĆ: Ovo čemu svedočimo je rastakanje Srbije kao suverene, vojno neutralne i jake zemlje

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da najave Studentske liste o njihovim planovima za Srbiju najavljuju apsolutnu katastrofu za našu zemlju.

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

- Sve najave Studentske liste o njihovim planovima za Srbiju najavljuju apsolutnu katastrofu za našu zemlju, u svakom smislu i svakoj oblasti - za sada ponajviše u privredi i odbrani. Svaki ratni sukob je poraz čovečanstva. Da li to znači da mi nećemo više proizvoditi i izvoziti municiju i naoružanje? Pošto vidimo da plenumi kažu - da, to znači da odmah preko 20.000 ljudi zaposlenih u namenskoj industriji ostaje bez posla. I još mnogo više u onim firmama koje su im kooperanti. A te desetine hiljada ljudi imaju svoje porodice, svoju decu, svoje kredite, planove za budućnost. Ovo takođe znači i sunovrat naše sposobnosti da se branimo, kao vojno neutralna zemlja. Ovo je toliko neodgovorno i tako katastrofična izjava da jednostavno mora do srži da zabrine svaku iole racionalnu osobu u ovoj zemlji. Dodatno, fabrika dronova sa Izraelom značila je nova, visoko-kvalifikovana radna mesta, koja se sada neće otvoriti. A značila je i naše dodatne važne odbrambene kapacitete i neverovatnu prednost u odnosu na većinu zemalja u okruženju i šire. Ovo čemu svedočimo je rastakanje Srbije kao suverene, vojno neutralne i jake zemlje - navodi Ana Brnabić u objavi na mreži X.

Sve najave Studentske liste o njihovim planovima za Srbiju najavljuju apsolutnu katastrofu za našu zemlju, u svakom smislu i svakoj oblasti - za sada ponajviše u privredi i odbrani. Svaki ratni sukob je poraz čovečanstva. Da li to znači da mi nećemo više proizvoditi i izvoziti municiju i naoružanje? Pošto vidimo da plenumi kažu - da, to znači da odmah preko 20.000 ljudi zaposlenih u namenskoj industriji ostaje bez posla. I još mnogo više u onim firmama koje su im kooperanti. A te desetine hiljada ljudi imaju svoje porodice, svoju decu, svoje kredite, planove za budućnost. Ovo takođe znači i sunovrat naše sposobnosti da se branimo, kao vojno neutralna zemlja. Ovo je toliko neodgovorno i tako katastrofična izjava da jednostavno mora do srži da zabrine svaku iole racionalnu osobu u ovoj zemlji. Dodatno, fabrika dronova sa Izraelom značila je nova, visoko-kvalifikovana radna mesta, koja se sada neće otvoriti. A značila je i naše dodatne važne odbrambene kapacitete i neverovatnu prednost u odnosu na većinu zemalja u okruženju i šire. Ovo čemu svedočimo je rastakanje Srbije kao suverene, vojno neutralne i jake zemlje. — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 12, 2026