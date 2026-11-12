JANIK SINER OPERISAN! Italijan priznao: Nisam ni blizu povratka na teren (VIDEO)

Trenutno drugi reket sveta otkrio dosad nepoznat detalj.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Nema kraja problemima za Janika Sinera (25). Italijanski teniser pauzira još od Vimbldona, na kom je osvojio titulu i posle toga objavio da neće igrati do kraja sezone, a sada je obelodanio da se borio sa još jednim problemom.

Zbog komplikovane situacije sa kolenom, nekadašnji svetski broj jedan je dugo tražio pomoć, obilazio klinike i slušao mišljenja raznih lekara i stručnjaka. Trenutno je u procesu oporavka, nije definisano kada bi mogao da se vrati na teren, a ovog puta je dodatno šokirao svoje navijače.

Naime, on je objasnio da se usled procesa rehabilitacije pojavila bol, koja je dovela do potpune iscrpljenosti organizma. Otkrio je da je bilo komplikacije sa krajnicima, zbog čega je morao da se podvrgne operaciji njihovog uklanjanja.

- Bilo je dana kada nisam osećao ništa i mogao sam da igram, ali i kad nisam mogao ni da pogledam sebe. Pre nekoliko nedelja sam operisao krajnike i izgubio sam mnogo na telesnoj težini. Verovatno se to vidi i golim okom, jer mi je lice prilično upalo - rekao je Siner, a potom nastavio:

- Najgora stvar kod ove povrede je to što ne mogu da se takmičim. Čak je i moj život van tenisa donekle ograničen, pošto želim da zaštitim koleno na najbolji mogući način. Neću da lažem, teško mi je i da gledam druge tenisere kako igraju.

Petostruki grend slem šampion ne krije da je i dalje pred njim težak period i mnogo napornog rada.

- Učinili smo sve što je u našoj moći da se vratim jači, a nadam se da je ovo što činim ispravna odluka. Mnogo mi nedostaje tenis, ali trenutno nisam ni blizu povratka na teren. Kada se budem osećao bolje, tada ću se usmeriti na povratak sa pozitivnim stavom i pravim mentalitetom - podvukao je Siner.