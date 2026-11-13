TIP DANA JE JUČE PROŠAO: Danas vam predlažemo zanimljiv duel iz Belgije
Domaćin je u seriji od pet uzastopnih poraza, a njegova odbrana predstavlja najveći problem.
Juče smo za vas tipovali meč španskog Kupa kralja gde je gost opravdao ulogu favorita. Taj dobitni tip možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjeg predloga:
Sporting Haselt do 21 godine dočekuje vršnjake iz Liježa u belgijskoj ligi mladih, u utakmici koja bi mogla da donese veliki broj golova. Domaćin je u seriji od pet uzastopnih poraza, a njegova odbrana predstavlja najveći problem.
Haselt je u poslednjih pet prvenstvenih utakmica primio čak 23 gola, odnosno 4,6 po meču. Gubio je od Frank Borena (3:5), Vesterloa (0:3), Lirsa (3:6), Beršota (1:6) i Kortrajka (1:3). Svaki od tih susreta završen je sa najmanje tri pogotka, a na četiri su viđena bar četiri.
Lijež je u znatno boljoj formi, sa tri pobede, remijem i porazom u poslednjih pet utakmica. Gosti imaju priliku da iskoriste velike slabosti domaće odbrane, ali ni njihova defanziva nije naročito pouzdana.
Statistika Haselta, koji redovno učestvuje u mečevima sa mnogo pogodaka, daje snažne argumente za prognozu da će i ovoga puta biti postignuta najmanje tri gola.
TIP DANA: 3+ (1,30)
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