Srbija slavi i pre Nemačke! Orlovima stigle fenomenalne vesti! (VIDEO)
Preokret za 180 sekundi doneo spektakularnu utakmicu.
Fudbalska reprezentacija Belgije savladala je večeras u Izmiru Tursku rezultatom 2:1 u utakmici petog kola grupe A1 Lige nacija.
Na debiju novog selektora Sergena Jalčina Turci su poveli sjajnim pogotkom Arde Gulera u 20. minutu iz slobodnog udarca.
Ipak, Kevin De Brujne u 27. i Šarl De Ketelare u 30. minutu doneli su preokret i pobedu Belgijancima.
Od 20.45 u drugom meču grupe sastaju se Italija - Francuska. Belgija je druga na tabeli sa devet bodova, iza Francuske sa 10, Italija ima sedam, dok je Turska poslednja bez bodova.
Ovaj ishod ide direktno naruku reprezentaciji Srbije. Naime, uz "orlove" i selekciju Češke, sada i Turska ostaje bez ijednog osvojenog boda u Diviziji A.
Prema propozicijama takmičenja, dve najslabije četvrtoplasirane selekcije direktno ispadaju u niži rang, dok preostale dve dobijaju priliku da kroz baraž sačuvaju mesto među evropskom elitom.
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