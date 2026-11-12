NOVI KABINETI ZA CVIJIĆEVU ŠKOLU U SMEDEREVU: Uređene prostorije, hol, arhiva i toaleti

Grad Smederevo nastavlja da ulaže u unapređenje uslova za obrazovanje, pa su u Osnovnoj školi „Dr Jovan Cvijić“ uređena tri potpuno nova, savremeno opremljena kabineta za fiziku, hemiju i biologiju, kao i školski hol, arhiva i toaleti.

foto Grad Smederevo.jpg

Učenicima su sada na raspolaganju savremeni mikroskopi, laboratorijska oprema, interaktivne table i brojna nastavna sredstva koja omogućavaju da teorijska znanja lakše povežu sa praktičnim radom i nauku upoznaju na zanimljiviji i interaktivniji način. Pored unapređenih uslova za nastavu, novouređeni školski hol predstavlja prijatan i inspirativan prostor za druženje, odmor i razmenu ideja.

Poseban doprinos osavremenjavanju školskog prostora predstavljaju i novi kabinet informatike i konferencijska sala, realizovani u okviru projekta „Pogled u budućnost“, uz podršku Ministarstva pravde i Grada Smedereva.

Reč je o savremeno opremljenom prostoru koji objedinjuje uslove za kvalitetnu nastavu informatike i primenu novih tehnologija, ali i profesionalno okruženje namenjeno održavanju sastanaka, tribina i predavanja.

Grad Smederevo će i u narednom periodu nastaviti da ulaže u obrazovanje, prateći potrebe škola i savremene obrazovne tokove, saopšteno je iz lokalne samouprave.