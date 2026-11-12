NOVI KABINETI ZA CVIJIĆEVU ŠKOLU U SMEDEREVU: Uređene prostorije, hol, arhiva i toaleti
Grad Smederevo nastavlja da ulaže u unapređenje uslova za obrazovanje, pa su u Osnovnoj školi „Dr Jovan Cvijić“ uređena tri potpuno nova, savremeno opremljena kabineta za fiziku, hemiju i biologiju, kao i školski hol, arhiva i toaleti.
Učenicima su sada na raspolaganju savremeni mikroskopi, laboratorijska oprema, interaktivne table i brojna nastavna sredstva koja omogućavaju da teorijska znanja lakše povežu sa praktičnim radom i nauku upoznaju na zanimljiviji i interaktivniji način. Pored unapređenih uslova za nastavu, novouređeni školski hol predstavlja prijatan i inspirativan prostor za druženje, odmor i razmenu ideja.
Poseban doprinos osavremenjavanju školskog prostora predstavljaju i novi kabinet informatike i konferencijska sala, realizovani u okviru projekta „Pogled u budućnost“, uz podršku Ministarstva pravde i Grada Smedereva.
Reč je o savremeno opremljenom prostoru koji objedinjuje uslove za kvalitetnu nastavu informatike i primenu novih tehnologija, ali i profesionalno okruženje namenjeno održavanju sastanaka, tribina i predavanja.
Grad Smederevo će i u narednom periodu nastaviti da ulaže u obrazovanje, prateći potrebe škola i savremene obrazovne tokove, saopšteno je iz lokalne samouprave.
Preporučujemo
U BORU 18 OBOLELIH OD MALIH BOGINjA: Epidemiolozi pozivaju roditelje da vakcinišu decu
10. 11. 2026. u 16:37
OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: Radovi na putu Vlasotince - Sredor
09. 11. 2026. u 14:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)