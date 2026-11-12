Srbija

NOVI KABINETI ZA CVIJIĆEVU ŠKOLU U SMEDEREVU: Uređene prostorije, hol, arhiva i toaleti

Јелена Илић
Jelena Ilić

12. 11. 2026. u 11:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Grad Smederevo nastavlja da ulaže u unapređenje uslova za obrazovanje, pa su u Osnovnoj školi „Dr Jovan Cvijić“ uređena tri potpuno nova, savremeno opremljena kabineta za fiziku, hemiju i biologiju, kao i školski hol, arhiva i toaleti.

НОВИ КАБИНЕТИ ЗА ЦВИЈИЋЕВУ ШКОЛУ У СМЕДЕРЕВУ: Уређене просторије, хол, архива и тоалети

foto Grad Smederevo.jpg

Učenicima su sada na raspolaganju savremeni mikroskopi, laboratorijska oprema, interaktivne table i brojna nastavna sredstva koja omogućavaju da teorijska znanja lakše povežu sa praktičnim radom i nauku upoznaju na zanimljiviji i interaktivniji način. Pored unapređenih uslova za nastavu, novouređeni školski hol predstavlja prijatan i inspirativan prostor za druženje, odmor i razmenu ideja.

Poseban doprinos osavremenjavanju školskog prostora predstavljaju i novi kabinet informatike i konferencijska sala, realizovani u okviru projekta „Pogled u budućnost“, uz podršku Ministarstva pravde i Grada Smedereva.

Reč je o savremeno opremljenom prostoru koji objedinjuje uslove za kvalitetnu nastavu informatike i primenu novih tehnologija, ali i profesionalno okruženje namenjeno održavanju sastanaka, tribina i predavanja.

Grad Smederevo će i u narednom periodu nastaviti da ulaže u obrazovanje, prateći potrebe škola i savremene obrazovne tokove, saopšteno je iz lokalne samouprave.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OD 1. JANUARA U BAJINOJ BAŠTI: Grejanje skuplje za 10 odsto
Srbija

0 0

OD 1. JANUARA U BAJINOJ BAŠTI: Grejanje skuplje za 10 odsto

Opštinsko veće Bajine Bašte donelo je na svojoj poslednjoj sednici odluku o povećanju cene grejanja za 10 odsto, a novi cenovnik će biti primenjivan od 1. januara. Ubuduće će domaćinstva plaćati 148 dinara po kvadratnom metru, uz dodatnih 10 odsto PDV, dok će cena za privredu iznositi 220 dinara.

12. 11. 2026. u 10:11

Politika
Tenis
Fudbal
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao