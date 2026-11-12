POVRATAK POBEDNIKA: Na današnji dan pre 12 godina Šešelj stigao u Srbiju iz Haga

NA današnji dan, 12. novembra 2014. godine, lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vratio se u Srbiju nakon skoro 12 godina provedenih u pritvoru Haškog tribunala.

Foto: EPA/ Koča Sulejmanović

Šešelj je doputovao letom iz Amsterdama na beogradski aerodrom „Nikola Tesla” oko 13 časova, gde su ga dočekali porodica, rukovodstvo stranke i veliki broj pristalica.

Odmah po dolasku u sedište SRS-a u Zemunu, Šešelj se obratio okupljenima i poručio da je pritvor napustio bez ikakvih kompromisa i da mu je glavni politički cilj rušenje tadašnje vlasti.

Sam Vojislav Šešelj je svoje puštanje na slobodu opisao kao sopstvenu veliku pobedu i poraz Haškog tribunala, tvrdeći da ga nisu pustili, već da su ga „izbacili iz zatvora“. Šešelj je tvrdio da su čelnici tribunala želeli da ga se otarase jer im je „dozlogrdilo da ga drže tamo“ i nisu znali šta više da rade sa njim nakon više od 11 godina suđenja bez presude. Iako je zvanična odluka Haga bila zasnovana na humanitarnim razlozima zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja, Šešelj je umanjivao taj aspekt. Tvrdio je da je bolest samo izgovor Haga da bi se rešio njegovog predmeta i da mu je politika važnija od lečenja.

Prema ocenama brojnih pravnih stručnjaka, međunarodnih analitičara, ali i samih sudija Haškog tribunala, proces protiv Vojislava Šešelja smatra se jednim od najkontroverznijih i pravno najproblematičnijih u istoriji Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Pravni stručnjaci ovaj predmet nazivaju skandalom zbog višegodišnjeg pritvora bez presude, nepostojanja prava na žalbu okrivljenog, kao i brojnih prava koja su Šešelju uskraćena tokom postupka i tokom boravka u pritvoru.