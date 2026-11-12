Bivši selektor Srbije našao novi posao: Evo koga će trenirati Nenad Zimonjić!
Nekadašnji prvi reket u konkurenciji dublova, napravio odličan izbor.
Srpska teniserka Teodora Kostović, trenutno 144. igračica sveta, potvrdila je da je njen novi trener Nenad Zimonjić, nekada najbolji dubl igrač planete i bivši selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije.
Devetnaestogodišnja Kostovićeva već neko vreme trenira sa Zimonjićem na terenima TK Gemaks u Beogradu, a u razgovoru za "Sportal" otkrila je kako je došlo do saradnje.
- Mnogo sam zahvalna Zikiju što radi sa mnom, što je izdvojio vreme da pomogne. Izuzetno sam zadovoljna za sada. Krenuli smo da sarađujemo pre Sao Paola i drago mi je da se vide rezultati - rekla je Kostovićeva.
Njihova saradnja mogla je da počne i ranije, pošto su početkom godine odradili nekoliko probnih treninga.
- Međutim, tada nismo nastavili zajedno, a sada su se kockice posložile i odlučili smo da sarađujemo. Trudimo se da unapredimo moju igru u svakom segmentu. Želim da poboljšam servis, voleje, da lopticu hvatam u penjanju.
Srpkinja je najavila i dodatne promene u stručnom štabu, ali nije želela da otkriva imena dok dogovori ne budu završeni.
- Ne mogu sve još da otkrivam jer je u procesu dogovora. Hajde da kažem da ću imati dva tima. Jedan će biti u Srbiji, a drugi u inostranstvu, ali će svi raditi zajedno. Radila sam sa Aleksandrom Vlaovićem, Borisom Čonkićem, to su svi naši dosta dobri treneri, jako sam im zahvalna na saradnji - dodala je Kostovićeva.
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