Tenis

Bivši selektor Srbije našao novi posao: Evo koga će trenirati Nenad Zimonjić!

С.С.

12. 11. 2026. u 19:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nekadašnji prvi reket u konkurenciji dublova, napravio odličan izbor.

Бивши селектор Србије нашао нови посао: Ево кога ће тренирати Ненад Зимоњић!

Foto: R4924_italyphotopress / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpska teniserka Teodora Kostović, trenutno 144. igračica sveta, potvrdila je da je njen novi trener Nenad Zimonjić, nekada najbolji dubl igrač planete i bivši selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije.

Devetnaestogodišnja Kostovićeva već neko vreme trenira sa Zimonjićem na terenima TK Gemaks u Beogradu, a u razgovoru za "Sportal" otkrila je kako je došlo do saradnje.

- Mnogo sam zahvalna Zikiju što radi sa mnom, što je izdvojio vreme da pomogne. Izuzetno sam zadovoljna za sada. Krenuli smo da sarađujemo pre Sao Paola i drago mi je da se vide rezultati - rekla je Kostovićeva.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njihova saradnja mogla je da počne i ranije, pošto su početkom godine odradili nekoliko probnih treninga.

- Međutim, tada nismo nastavili zajedno, a sada su se kockice posložile i odlučili smo da sarađujemo. Trudimo se da unapredimo moju igru u svakom segmentu. Želim da poboljšam servis, voleje, da lopticu hvatam u penjanju.

Srpkinja je najavila i dodatne promene u stručnom štabu, ali nije želela da otkriva imena dok dogovori ne budu završeni.

- Ne mogu sve još da otkrivam jer je u procesu dogovora. Hajde da kažem da ću imati dva tima. Jedan će biti u Srbiji, a drugi u inostranstvu, ali će svi raditi zajedno. Radila sam sa Aleksandrom Vlaovićem, Borisom Čonkićem, to su svi naši dosta dobri treneri, jako sam im zahvalna na saradnji - dodala je Kostovićeva.

БОНУС ВИДЕО: Алекс Кореча за Новости о "великој тројци": Оно што су урадили равно је чуду

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Skandal! Srpske reprezentativke se pobile tokom meča (VIDEO)

Skandal! Srpske reprezentativke se pobile tokom meča (VIDEO)