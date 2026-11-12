"ISTORIJSKA ŠANSA ZA PARTNERSTVO SA SRBIJOM" Oglasio se Stejt department o EKSPU 2027, otkrili naziv paviljona i plan za izložbu

AMERIČKI stejt deparmtnet oglasio se o Specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027 u Beogradu i otkrio da će se njihov paviljon zvati „Sloboda igre“, uz šest izložbi, binu za nastupe uživo i američki restoran.

Foto: Tanjug/EXPO 2027/SINIŠA Pašalić

U maju 2026. godine, Sjedinjene Američke Države potvrdile su svoje učešće na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, u Srbiji.

Tema izložbe Ekspo 2027 je „Igra za čovečanstvo – sport i muzika za sve“ i poziva međunarodne učesnike da u svojim paviljonima istaknu sport i muziku.

Kao što je tradicija međunarodnih izložbi, svaki paviljon imaće sopstvenu temu kako bi proslavio jedinstven pristup svoje zemlje opštoj temi, navodi Stejt deparmtent.

„Sloboda igre“ i šest izložbi u Beogradu

Ističu da paviljon SAD sa zadovoljstvom objavljuje svoju temu: „Sloboda igre“.

- Ova tema slavi slobodu koja Amerikancima daje snagu da se takmiče, inoviraju i teže izvrsnosti u svim oblastima, a posebno u sportu i muzici. Kroz svoje postavke i program, Paviljon SAD će istaći dugogodišnje liderstvo SAD u sportu i muzici - navodi Stejt department.

Kažu da će posetiocima ponuditi šest izložbi, binu za nastupe uživo i restoran u roudhaus stilu, što će im pružiti priliku da dožive američku kulturu.

- Ekspo 2027 predstavlja istorijsku priliku za Sjedinjene Američke Države da nastave sa jačanjem partnerstva sa Srbijom. Kroz svoje učešće i Paviljon SAD, Sjedinjene Države će iskoristiti mogućnosti okupljanja na izložbi Ekspo 2027 za promociju američke kulture, vrednosti i komercijalnih inicijativa - zaključuje Stejt deparmtent.