LN: Italija iskalila bes na Francuskoj, Englezi ponovo bolji od Hrvata, Španci se prošetali kroz Prag

U pitanju su utakmice A divizije Lige nacija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Fudbaleri Engleske ponovo su bili bolji od Hrvatske (prvi meč u Rijeci dobili sa 7:0). Ovog puta na "Vemlbiju" u petom kolu A divizije Lige nacija - 2:1.

Engleska je povela u 24. minutu, Džud Belingem je bio asistent, a Morgan Rodžers strelac. Hrvatska je izjednačila golom Petra Sučića u 59. minutu.

Četiri minuta kasnije Kejn golom iz penala vraća prednost Englezima i tako uveličava spostveni jubilej.

Na ovom meču Hari Kejn je postao rekorder Engleske po broju odigranih utakmica u dresu "tri lava" pošto je 126. put nosio dres reprezentacije. Napadač Bajerna je sad prestigao legendarnog golmana Pitera Šiltona koji je 125 puta čuvao gol Engleske.

U drugom meču iste grupe Španija je kao gost pobedila Češku rezultatom 2:0. Aleks Baena je u 39. minutu dao gol sa penala, a u 90+6. Mark Pubilj overava pobedu.

Na tabeli Španija ima 15, Engleska 12, Hrvatska tri, a Češka nula bodova. Španija i Engleska su obezbedile plasman u četvrtfinale Lige nacija. U poslednjem kolu igraju Španija - Engleska i Hrvatska - Češka.

Fudbaleri Italije pobedili su Francusku rezultatom 3:1 u meču petog kola Grupe A1 u Ligi nacija. Italija i Francuska su prva i druga selekcija u grupi sa po 10 bodova, Belgija ima devet, a Turska nema bod.

Majkl Olise je u 10. minutu doveo Francusku u vođstvo, prethodno je kardinalnu grešku napravio golman domaćih Đanluiđi Donaruma.

Izjednačio je Frančesko Pio Espozito u 26. minutu. Italija je u 60. minutu imala najbolju moguću šansu da povede, ali je Sebastijano Espozito loše izveo penal, promašio je ceo gol. Tri minuta kasnije "azuri" ipak dolaze do preokreta, strelac je bio Davide Fratezi. Frančesko Pio Espozito golom iz penala u 75. minutu postavlja konačan rezultat.

Francuska je u Milanu bila desetkovana povredama, jer su van stroja Kilijan Mbape, Usman Dembele, Žil Kunde, Vilijam Saliba, Pjer Kalulu, Orelijen Čuameni, Esteban Lepo, Manu Kone i Maksens Lakroa.

Ranije danas u istoj grupi Belgija je kao gost pobedila Tursku rezultatom 2:1. U poslednjem kolu, u nedelju, igraće Belgija - Italija i Francuska - Turska.