Klop pred Orlove: "Svesni smo da će pokušati..."! Selektor Nemačke pomenuo navijače i čega mu je žao!
Trofejni stručnjak održao je konferenciju pred meč protiv Srbije u Beogradu.
Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Jirgen Klop izjavio je pred novinarima da su on i njegovi igrači svesni da će Srbija pokušati da ostvari dobar rezultat u predstojećem duelu u Ligi nacija.
Srbija u meču petog kola Grupe A2 u petak od 20 i 45 dočekuje Nemačku.
- Znamo da nas ne čeka laka utakmica. Svesni smo da će Srbija pokušati da ostvari dobar rezultat. Iza nas je dobar rad prethodnih dana i jasno je da mi sutra želimo pobedu - rekao je Klop na konferenciji za medije.
Nemačka je treća u grupi sa pet bodova, Srbija nema ni bod. U prvom meču u oktobru Nemačka je u Minhenu pobedila 2:0.
Upitan je Klop i o činjenici da će na tribinama biti samo deca zbog kazne koju je od UEFA dobio Fudbalski savez Srbije.
- Okolnosti ne možemo da promenimo. Meni je uvek draže kad je stadion pun. Da li je to prednost ili mana? O tome nisam razmišljao. Cilj nam je svakako da pobedimo, čak i ako se ona igra pred decom - naveo je nemački stručnjak.
Upoznat je nekadašnji menadžer Liverpula odlično sa kvalitetom igrača Srbije.
"Ono što znamo jeste da Srbi imaju dobru organizaciju i da se jasno vidi šta žele da postignu kad imaju loptu u posedu - zaključio je Jirgen Klop.
Preporučujemo
HRVATSKA U NEVERICI! Medicinska sestra otkrila zbog čega su ubili poznatog atletičara
12. 11. 2026. u 06:32 >> 09:12
Nikola Jokić flertovao sa tripl-dablom, Denver slavio u trileru! (VIDEO)
12. 11. 2026. u 06:10
Prljava igra Amera! Mučki udario Jokića u međunožje, Srbin odmah burno reagovao (VIDEO)
12. 11. 2026. u 08:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan doveo centra! Kris Silva potpisuje za "parni valjak"
Kako prenosi poznati litvanski portal Basketnjuz, doskorašnji igrač Fenerbahčea Kris Silva pojačaće Partizan.
11. 11. 2026. u 13:10
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)