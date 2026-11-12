Klop pred Orlove: "Svesni smo da će pokušati..."! Selektor Nemačke pomenuo navijače i čega mu je žao!

Trofejni stručnjak održao je konferenciju pred meč protiv Srbije u Beogradu.

Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Jirgen Klop izjavio je pred novinarima da su on i njegovi igrači svesni da će Srbija pokušati da ostvari dobar rezultat u predstojećem duelu u Ligi nacija.

Srbija u meču petog kola Grupe A2 u petak od 20 i 45 dočekuje Nemačku.

- Znamo da nas ne čeka laka utakmica. Svesni smo da će Srbija pokušati da ostvari dobar rezultat. Iza nas je dobar rad prethodnih dana i jasno je da mi sutra želimo pobedu - rekao je Klop na konferenciji za medije.

Nemačka je treća u grupi sa pet bodova, Srbija nema ni bod. U prvom meču u oktobru Nemačka je u Minhenu pobedila 2:0.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Upitan je Klop i o činjenici da će na tribinama biti samo deca zbog kazne koju je od UEFA dobio Fudbalski savez Srbije.

- Okolnosti ne možemo da promenimo. Meni je uvek draže kad je stadion pun. Da li je to prednost ili mana? O tome nisam razmišljao. Cilj nam je svakako da pobedimo, čak i ako se ona igra pred decom - naveo je nemački stručnjak.

Upoznat je nekadašnji menadžer Liverpula odlično sa kvalitetom igrača Srbije.

"Ono što znamo jeste da Srbi imaju dobru organizaciju i da se jasno vidi šta žele da postignu kad imaju loptu u posedu - zaključio je Jirgen Klop.

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